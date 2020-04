Chez Honda, l’électrification avance à un rythme plutôt lent. On a droit à quelques modèles hybrides, mais le constructeur japonais ne nous a rien proposé d’entièrement électrique à ce jour. Au Canada, on n’a même pas droit à la version hybride du CR-V qui est proposée aux États-Unis. Ça vous donne une idée.

Ironiquement, la firme avait innové avec sa première Insight il y a un peu plus de 20 ans.

Bonne nouvelle, les choses seraient sur le point d’évoluer un peu plus rapidement. En fait, on a appris que General Motors (GM) aidera Honda à mettre au point ses deux prochains véhicules électriques, des produits qui devraient se pointer chez les concessionnaires nord-américains d’ici l’année modèle 2024. Les véhicules électriques Honda utiliseront la technologie de batterie Ultium de GM, ainsi que sa plateforme modulaire. Le fabricant japonais va toutefois y ajouter sa touche afin de répondre aux attentes de ses consommateurs et prioriser son approche en matière de design.

Les batteries GM Ultium, annoncées au début du mois dernier, utilisent une chimie exclusive à faible teneur en cobalt. Leurs cellules sont empilables, verticalement ou horizontalement, pour optimiser le stockage de l’énergie pour différents types de véhicules.

L’approche Ultium va être utilisée avec la plateforme modulaire de véhicules électriques mise de l’avant par la compagnie. Cela va lui permettre de donner naissance à divers produits comme la voiture autonome Cruise Origin, le VUS Lyriq chez Cadillac, ainsi que les futures camionnettes électriques de GM. La plateforme autorise la configuration de différents rouages, qu’on parle de la traction, de la propulsion ou de la motricité aux quatre roues.

Honda, cependant, apportera sa contribution technique à la plateforme avant qu’elle ne soit intégrée à ses véhicules. En outre, la conception intérieure et extérieure de ses véhicules électriques sera réalisée à l’interne, si bien qu’on ne retrouvera pas avec des clones de produits General Motors. Les deux nouveaux véhicules électriques seront toutefois construits dans les usines nord-américaines de GM.

L’annonce de partenariat est bonne pour les deux entreprises. Elle permet à GM d’amortir ses coûts de développement de batteries et de plateformes sur un plus grand nombre de véhicules et l’assemblage des produits Honda dans ses usines lui permettra de rationaliser sa production. Honda, quant à elle, pourra accélérer l’introduction de ses propres véhicules électriques. Des économies d’échelle seront réalisées des deux côtés.

Ce n’est pas la première fois que les deux constructeurs font équipe sur une technologie de pointe. Honda et GM ont déjà collaboré au développement de piles à combustible et les deux entreprises ont contribué de manière importante à la technologie de conduite autonome Cruise Origin. Et si l’on remonte un peu plus loin dans le temps, rappelons-nous que le Saturn Vue profitait d’une mécanique Honda.