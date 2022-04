Honda dévoile partiellement son HR-V 2023

Honda nous avait annoncé un grand dévoilement pour aujourd’hui, soit celui de son HR-V 2023. Dans les faits, on a eu droit à une présentation partielle alors que plus d’images du petit VUS ont été montrées, mais les informations techniques et des photos de l’intérieur demeurent attendues.

Pour le moment, voici ce qu’on a à se mettre sous la dent. Esthétiquement, on découvre un modèle aux lignes plus ramassées et plus harmonieuses. Celles-ci sont très en lien avec ce qu’on a vu de la nouvelle Civic. D’ailleurs, cette deuxième génération du HR-V repose sur la plateforme de la compacte de Honda, ce qui annonce des choses intéressantes, mais qui nous laisse aussi avec des interrogations.

Ces dernières ont principalement trait à l’aménagement intérieur, ce qui était une des forces du HR-V que l’on connaît bien. Rappelons que celui-ci était assemblé sur le châssis de la Fit et qu’il profitait de la technologie Magic Seat à l’arrière, une configuration qui permettait pratiquement de faire disparaître les sièges pour décupler l’espace de chargement. Qu’en sera-t-il avec cette nouvelle mouture en matière d’aménagement ? Il faudra patienter avant de le savoir, mais Honda avait un atout important dans sa manche. C’est à souhaiter qu’elle ne l’ait pas perdu.

Honda HR-V 2023, avant

En revanche, avec l’utilisation du châssis de la Civic, Honda mentionne des gains à la hauteur de l’empattement, ainsi que la présence d’une suspension indépendante à l’arrière. Voilà qui va améliorer le rendement du HR-V donc le comportement était parfois rustique. Ça regarde bien aussi en ce qui a trait aux mécaniques, mais la compagnie n’a malheureusement rien confirmé pour l’instant.

En fait, elle s’est contentée de dire que le nouveau HR-V sera animé par un moteur plus réactif. Le HR-V que l’on connaît est servi par un 4-cylindres de 1,8 litre dont la prestation est modeste à 141 chevaux et 127 lb-pi de couple. En profitant du châssis de la Civic, le HR-V va jouir de ses mécaniques. Aura-t-il droit aux deux ? En version de base, la Civic reçoit un moteur 4-cylindres de 2 litres qui est bon pour 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Avec certaines versions, elle répond au travail d’un 4-cylindres turbo de 1,5 litre, lequel propose 180 chevaux et 177 lb-pi de couple.

Un HR-V avec un choix de mécanique serait intéressant. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, on peut toujours rêver à la présence d’une transmission manuelle, mais puisque cette option avait été retirée avec le modèle de première génération, on n’attend que la transmission à variation continue (CVT) avec la nouvelle cuvée.

Pour le reste, on devrait avoir droit aux mêmes versions et l’on peut anticiper une légère hausse de prix. Nous vous reviendrons avec plus de détails lorsque Honda en dévoilera plus à propos de son modèle.