Lorsque Honda lance un nouveau modèle, c'est un peu comme si vous apportiez votre nouvelle étagère IKEA du magasin à la maison, une pièce par jour. Vous finirez par avoir l'unité complète, mais d'abord, il faut faire preuve de patience. Ainsi, après avoir présenté une seule image de l'extérieur du modèle, puis finalement l'extérieur complet du véhicule la semaine dernière, Honda a offert aujourd'hui un aperçu de l’habitacle du Honda HR-V 2023, ou du moins d'une partie de ce dernier.

Nous allons aller droit au but et vous dire dès maintenant que le HR-V 2023 (édition nord-américaine) aura un intérieur inspiré de la Civic de nouvelle génération. Ce qui est assez logique étant donné que les deux modèles partagent la même plateforme. Cela signifie que le tableau de bord du petit VUS et l'interface utilisateur de son écran auront un véritable air de famille avec ceux de la berline compacte de Honda.

Bien sûr, le HR-V aura l'avantage non négligeable d'offrir une plus grande flexibilité, avec un espace de deuxième rangée plus grand et un coffre plus long. Ensuite, ceux qui n'aiment pas les sélecteurs de vitesse à bouton-poussoir seront heureux de découvrir que le prochain HR-V conserve un véritable levier.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Honda L'habitacle du nouveau Honda HR-V 2023, fig. 1

Photo : Honda L'habitacle du nouveau Honda HR-V 2023, fig. 2

Au-delà de cela, cependant, il y a des coins de l'habitacle qui restent secrets pour le moment. Tout comme les détails concernant les capacités du groupe motopropulseur du nouveau HR-V. Pour l'instant, nous nous en tenons strictement à la promesse de Honda selon laquelle il sera doté d'un « moteur plus réactif ».

Le Honda HR-V 2023 arrivera chez les concessionnaires cet été. Espérons que d'ici là, nous aurons toutes les pièces nécessaires pour construire l'étagère IKEA complète.