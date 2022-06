Honda HR-V 2023 : voici tous les détails

Photo : Honda Honda HR-V 2023, profil

Honda nous a déjà montré à quoi allait ressembler la nouvelle génération de son VUS HR-V pour l’année 2023. Cependant, comme l’entreprise le fait souvent, ses premières présentations ne sont pas complètes et elle nous revient subséquemment avec plus d’informations.

C’est ce qu’elle vient de faire aujourd’hui, ajoutant les détails qui nous manquaient concernant le modèle.

Voici donc, en gros, ce à quoi nous aurons droit avec le nouveau Honda HR-V 2023.

Plus gros

On ne le distingue pas nécessairement sur les photos, mais le nouveau HR-V sera plus gros que l’ancien. C’est dû au fait qu’il repose désormais sur le châssis de la Honda Civic et non de la Honda Fit, comme c’était le cas auparavant. Ce sera d’ailleurs exclusif à notre marché puisque le HR-V international est toujours construit sur la structure de la Fit (la Jazz sur plusieurs autres marchés).

Concrètement, le modèle est plus long de 221 mm, plus large de 70 mm. Ça va se refléter par plus d’espace intérieur pour les occupants de la deuxième rangée, notamment avec un siège plus large. On gagne quelques litres de volume derrière la deuxième rangée (691 litres contre 688), mais on en perd une centaine derrière la première (1559 litres contre 1665). C’est facile à comprendre ; en adoptant le châssis de la Civic, on ne peut profiter de la technologie Magic Seat à l’arrière. Cette dernière maximisait l’espace de chargement, car le réservoir à essence de la Fit était dissimulé sous le siège du conducteur.

Un sacrifice, donc, sur ce qui représentait une des forces du HR-V, soit son volume de chargement.

En revanche, la voie élargie à l’arrière, et le fait qu’on profite maintenant du châssis de la Civic devraient se traduire par une expérience beaucoup plus relevée sur la route. Partout à travers la gamme, le HR-V va reposer sur des roues de 17 pouces. Son style sera légèrement différent d’une variante à l’autre, permettant ainsi la reconnaissance, notamment à la hauteur de la calandre.

Photo : Honda Honda HR-V 2023, intérieur

Plus de technologique

À bord, même si le véhicule est à découvrir, le communiqué de Honda ressemble étrangement à celui que la compagnie nous avait proposé lors de la présentation de la Civic. Essentiellement, on reprend la formule avec un cocon pensé pour le conducteur et une interface multimédia plus conviviale. En fait, on met le pilote au centre de l’action, promet-on.

En matière d’équipement, on va retrouver de série un bloc d’instruments à affichage numérique, ainsi que les applications Apple CarPlay et Android Auto. Pour profiter du branchement sans fil de ces dernières, il faudra grimper au sommet de la hiérarchie. Là, on aura aussi droit au chargement sans fil pour appareils cellulaires. L’écran du système multimédia fait sept pouces partout, neuf avec le modèle le plus cher.

Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous ferons l’essai et la découverte du nouveau HR-V.

Photo : Honda Honda HR-V 2023, avant

Sous le capot

Sans surprise, et comme les rumeurs l’annonçaient, c’est le 4-cylindres de 2 litres de la Civic qui va trouver refuge entre les roues avant. Avec 158 chevaux et 138 lb-ft de couple, il ajoute un peu de puissance au modèle (17 chevaux et 11 lb-ft), mais il faudra voir pour les prestations, car le nouveau HR-V sera plus lourd. Une transmission à variation continue va l’épauler pour le transfert de la puissance aux roues.

Pour ce qui est de la consommation, c’est annoncé à 9,1 litres aux 100 km en ville, 7,4 litres sur l’autoroute, le tout pour un combiné de 8,3 litres avec le modèle à deux roues motrices. Avec les autres, les cotes respectives sont de 9,4, 7,8 et 8,7 litres.

C’est un recul par rapport à l’ancienne mouture.

Photo : Honda Honda HR-V 2023, trois quarts arrière

La gamme

Le HR-V va se présenter à vous de quatre façons. LX à traction, LX à rouage intégrale, Sport et EX-L Navi. La seule version à deux roues motrices sera offerte à 28 730 $. On va ensuite devoir débourser 31 030 $ pour la variante LX à traction intégrale, 33 930 $ pour le modèle Sport, puis 37 130 $ pour la déclinaison EX-L Navi.

Ajoutez bien sûr à cela d’exorbitants frais de transports et de préparation (1950 $).

Pour le reste, on vous revient bien sûr avec nos impressions de conduite lorsque nous aurons l’occasion de mettre la main sur un modèle.

Le modèle est attendu ce mois-ci chez les concessionnaires Honda du pays.

Photo : Honda Honda HR-V 2023, coffre