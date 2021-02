La nouvelle génération de Honda HR-V a été dévoilée au Japon et elle adopte un style plutôt différent de l’actuelle. Ses lignes sont plus harmonieuses, mais on reconnaît quand même sa signature et sa position à l’intérieur de la famille.

Au Japon, le modèle prend le nom de Vezel. Son style adopte une approche qui ressemble à celle de VUS « coupés », ce qui ajoute une touche de sportivité à la présentation générale. Les phares, plus larges, et le museau plus disposé à la verticale, contribuent à rendre le véhicule plus imposant. La calandre possède des lamelles qui semblent bien s’intégrer à la carrosserie et le trait particulier du HR-V, soit des poignées de portes arrière intégrées au cadre de la porte, est toujours présent. Dans l’ensemble, on a un modèle aux lignes plus épurées.

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), trois quarts arrière

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), intérieur

À bord, si vous vous souvenez ce que Honda nous avait présenté lors du dévoilement de la Civic 2022, vous allez vous retrouver en terrain connu. La présentation est minimaliste et nous montre une ouverture horizontale qui s’étend sur la largeur pour l’intégration des buses d’aérations. Un écran flottant domine la console centrale et vient gâcher un peu la pureté des lignes. Que voulez-vous, la mode est ce qu’elle est à l’heure actuelle. Heureusement, la configuration des sièges arrière (avec l’approche Magic Seat) demeure, ce qui fait qu’on va toujours pouvoir profiter d’un volume de chargement généreux en regard du format du modèle.

Puisque la présentation du produit est pour l’instant une affaire japonaise, il faut être prudent avec ce qui a été dévoilé sous le capot, quoique la chose serait intéressante pour notre marché avec un 4-cylindres de 1,5 litre profitant de l’hybridité. On verra bien si Honda osera apporter quelques changements de ce côté pour les versions qui nous seront éventuellement destinées.

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), profil

Au Japon, le HR-V sera mis en vente en avril prochain. En temps normal, on aurait pu s’attendre à voir une version se pointer le bout du nez dans un de nos salons, que ce soit celui de Détroit en juin ou celui de Los Angeles en novembre, mais avec la pandémie, on demeure un peu dans le néant. La fête pourrait bien avoir lieu à Los Angeles à l’automne si la situation s’améliore grandement d’ici la fin de l’été.

On verra, comme dirait l’autre.

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), avant

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), arrière

Photo : Toyota Toyota Vezel (HR-V), trois quarts avant