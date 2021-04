Le 22 avril, Honda a ouvert son carnet de commandes pour le HR-V de troisième génération au Japon. En Europe, on pourra se l’offrir dès la fin de l’année. Mais pour ce qui est de l’Amérique du Nord, Honda n’a toujours rien annoncé ni rien montré d’ailleurs, même si le dévoilement de cette nouveauté remonte au mois de février !

Un mystère entoure l’hypothétique HR-V 2022 que plusieurs attendent sur notre continent. La montée en popularité des petits utilitaires a rendu ce modèle populaire chez nous, et bien que son design remonte à 2013.

En 2020, avec 10 306 unités vendues, le HR-V a été le troisième choix des Canadiens parmi l’ensemble des produits Honda. Il était certes loin derrière les deux champions de la marque, le CR-V (44 495 ventes) et la Civic (42 996 ventes), mais l’écart qui le séparait du Pilot (7 709 ventes) et de l’Accord (6 473 ventes), respectivement quatrième et cinquième choix, demeurait significatif.

Chez nos voisins du sud, des consommateurs généralement moins friands des petits véhicules, le HR-V a néanmoins réalisé de bons scores. Avec 84 027 ventes, l’an dernier, il s’est hissé à la cinquième position du palmarès des ventes de la marque entre le Pilot (123 813 ventes) et l’Odyssey (83 409 ventes).

Il faut ajouter qu’aux États-Unis, les ventes du HR-V lui ont permis d’atteindre le 4e rang de la catégorie des petits utilitaires (certains disent sous-compacts); une catégorie qui regroupe pas moins d’une vingtaine de modèles rivaux ! Au Canada, il a atteint le 6e rang, ce qui n’est pas négligeable non plus.

Photo : Honda Honda HR-V 2022 (Asie, Europe), profil

Or, un article récent d’Automotive News consacré au HR-V de troisième génération nous apprend que Honda l’aurait développé cette fois en deux versions différentes : une pour l’Amérique du Nord et l’autre pour le reste du monde.

Cet article précise également que ce nouveau HR-V, qui sera plus volumineux que le modèle qu’il remplace, aura un design suggérant plus de robustesse. Si l’on se fie à l’annonce faite par Honda cette semaine, au sujet de l’électrification de ses modèles, ce nouvel utilitaire devrait aller dans le même sens.

Or, cette description colle, dans une certaine mesure du moins, au véhicule présenté aux Européens et aux Asiatiques (pour les Japonais et les Chinois, il est appelé Vezel). Sa carrosserie a un toit arqué, évoquant la silhouette d’un coupé, et des surfaces lisses auxquelles s’intègrent subtilement divers éléments comme les phares.

Le constructeur n’a pas dévoilé sa longueur hors-tout, mais on sait que les occupants des places arrière ont 35 mm de dégagement additionnel pour les jambes, comparativement au modèle sortant.

Photo : Honda Honda HR-V 2022 (Asie, Europe), avant

Les roues de série sont désormais de 18 pouces et le porte-à-faux avant a été raccourci pour « renforcer son caractère de VUS », explique le constructeur. De plus, la garde au sol a été rehaussée de 10 mm, alors que la hauteur de sa carrosserie a diminué de 20 mm, un changement que certains pourraient considérer contradictoire du sens même de l’acronyme HR-V : « Hi-rider Revolutionary Vehicle ».

Le certain révolutionnaire demeure cependant puisque ce HR-V est désormais proposé avec une motorisation hybride que le constructeur dit écoperformante (sans toutefois chiffrer cette performance). Baptisé e:HEV, ce groupe propulseur combine un 4-cylindres à essence de 1,5 L à deux moteurs électriques qui procurent une puissance nette de 131ch. Reste à voir si cette motorisation fera le chemin jusqu’à nos rives et à quoi ressemblera ce mystérieux HR-V américain.

Photo : Honda Honda HR-V 2022 (Asie, Europe), intérieur

Photo : Honda Honda HR-V 2022 (Asie, Europe), coffre

Photo : Honda Honda HR-V 2022 (Asie, Europe), coffre, sièges pliés