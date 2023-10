Honda va augmenter la production de sa berline Civic à son usine d’Alliston, en Ontario. La compagnie explique que la demande pour des véhicules d’entrée de gamme s’intensifie au pays.

Ce n’est rien d’étonnant, compte tenu de la hausse généralisée des prix à travers l’industrie.

Automotive News rapporte que Dave Jamieson, le directeur de l’exploitation chez Honda Canada, a déclaré que l’entreprise avait une longue liste de commandes pour la Civic, bien que cette dernière ait perdu son titre de voiture la plus vendue au Canada l’année dernière, après l’avoir détenu pendant 24 ans.

À son avis, « Ce n’est pas parce que les clients ne voulaient pas les acheter ; nous ne pouvions tout simplement pas les construire. »

On veut bien, mais les consommateurs ne sont pas dupes non plus. Le prix du modèle a explosé passant d’environ 20 000 $ (ancienne génération) à quelque 28 750 $ au pays entre 2020 et 2023. Les gens se sont tournés ailleurs, entre autres vers la Toyota Corolla, maintenant vendue moins cher que la Civic.

La Corolla a d’ailleurs été la voiture la plus vendue au Canada en 2022 avec 33 096 unités, devant la Civic, toujours populaire, il faut le mentionner, avec 29 722 ventes. À une certaine époque pas si lointaine, il se vendait plus de 60 000 Civic annuellement au Canada.

Honda Civic Photo : Honda

L’usine d’Alliston a produit 123 322 Civic l’année dernière. C’est 37 % de moins que les 196 569 construites avant la pandémie, en 2019, selon le centre de recherche et de données d’Automotive News.

La production « continue d’être un défi », a déclaré Dave Jamieson, mais l’entreprise continuera à augmenter le volume de Civic. Quant aux coûts du modèle, il apporte une explication : « La réalité, c’est que l’augmentation des coûts des matières premières entraîne celle des prix des produits. ». Il ajoute que si le constructeur a supprimé plusieurs modèles d’entrée de gamme depuis le début de la pandémie, c’est parce qu’il ne peut tout simplement plus se permettre de les produire.

Pour garder un contrôle sur les coûts, il a ajouté que Honda se concentrait sur les gains d’efficacité dans l’usine et au sein de sa chaîne d’approvisionnement.

Ce qui peut aider la Civic, c’est que les VUS ont aussi vu leur prix grimper, ce qui va forcer certains consommateurs à peut-être revenir vers la voiture. La version à hayon de la Civic, par exemple, peut représenter une solution de rechange intéressante.

Le prix moyen des véhicules neufs au Canada a atteint la faramineuse somme de 66 288 $ au deuxième trimestre de cette année. Il était de 40 386 $ à la fin de 2019. Ajoutez à cela les taux d’intérêt qui ont crû de façon très importante depuis trois ans.

Dans ce contexte, la demande pour la Civic reste forte, a déclaré Dave Jamieson, et les stocks s’envolent.