Production de la Honda Civic hybride lancée en Ontario

La production de la Civic hybride 2025 a été lancée cette semaine à l’usine Honda d’Alliston, en Ontario. Le tout a été rendu possible grâce aux investissements de 1,4 milliard qui avaient été annoncés au début de 2022 afin de préparer l’usine à la fabrication de cette variante du modèle.

En fait, dans l’usine numéro 2, c’est le CR-V hybride qui en a profité en premier, lui qui est assemblé à cet endroit depuis la fin de 2022. Le tour de la Civic est maintenant venu à l’usine numéro 1. Et comme ce fut le cas pour le CR-V, la production de la Civic régulière s’est poursuivie pendant les travaux d’aménagement visant à permettre l’assemblage de la déclinaison hybride.

La vice-présidente de Honda Canada, Bobbi Curran, a déclaré que cette étape s’inscrit dans la stratégie d’électrification de l’entreprise qui concerne maintenant tous les employés de l’usine d’Alliston, soit 4200 travailleurs.

« La production hybride est une étape importante qui nous mène vers un avenir électrique, et nous sommes fiers de continuer à partager notre succès tout en grandissant avec la communauté d’Alliston. »

La Honda Civic Hybride 2025, dans l'usine de Alliston |

De son côté, Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada, a mentionné justement que Honda Canada « est un fier exemple d’innovation canadienne qui investit stratégiquement dans la technologie et ses associés sur la voie de l’électrification. Les entreprises comme Honda sont confrontées à une grande complexité et à de nombreux défis dans le cadre de l’évolution et de la transition de leurs activités vers un avenir électrifié. Nous avons accompli beaucoup jusqu’à présent, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour que les véhicules électriques et à pile à combustible représentent 100 % de nos ventes en Amérique du Nord d’ici 2040. »

Le site d’Alliston, responsable de l’assemblage de plus de six millions de Civic depuis 1986, est désormais l’usine principale pour la production de la Civic hybride et du CR-V en Amérique du Nord.