Honda procède au rappel d’environ 761 000 véhicules à travers le monde afin de remplacer des pompes à essence potentiellement défectueuses. Cette campagne n’est pas la première du constructeur japonais pour ce problème.

Celui-ci concerne 628 000 véhicules Honda et Acura vendus aux États-Unis, ainsi que 80 176 unités en circulation au Canada. Honda n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures liés à ce problème.

Ce plus récent rappel concerne des modèles Honda et Acura des années 2019 et, dans certains cas, des années 2020 aussi. Chez Acura, on parle des produits ILX, MDX, MDX Sport Hybrid, RDX et TLX. Pour Honda, l’Accord (y compris l’hybride), la Civic (coupé, berline et à hayon, y compris les modèles Si et Type R), la Fit, le HR-V, l’Odyssey, le Passport, le Pilot et la camionnette Ridgeline sont touchés. Enfin, certains modèles CR-V de 2018 et 2019 sont également visés.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Il y a moins d’un an, Honda émettait un rappel concernant les pompes à essence de 136 057 véhicules aux États-Unis (10 456 au Canada), dont certains semblent se chevaucher avec le rappel actuel. En 2019, deux rappels distincts ont concerné plus d’un demi-million de modèles pour d’autres problèmes liés aux pompes à carburant, bien qu’il ne soit pas clair si l’un ou l’autre de ces problèmes est lié.

Sur son site, Transport Canada décrit comme suit la situation que peuvent vivre les propriétaires : « Sur certains véhicules, la pompe à carburant basse pression pourrait tomber en panne. Si cela se produit, le moteur pourrait alors fonctionner de façon irrégulière ou ne pas démarrer, et le voyant de vérification du moteur pourrait s’allumer. Cela pourrait également entraîner une perte soudaine de la puissance du moteur pendant la conduite. »

L’organisme ajoute que « Le constructeur doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le moteur de la pompe à carburant. »