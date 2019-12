La camionnette Ridgeline de Honda 2020 va profiter d’améliorations pour l'année à venir. Au menu, une nouvelle transmission à neuf rapports, de même que la suite de sécurité Honda Sensing qui se voit ajoutée à la liste d’équipement de série.

Les nouvelles nous proviennent des États-Unis, mais on ne voit pas ce qui pourrait être différent pour nos modèles.

Pour ce qui est de la nouvelle boîte de vitesses, elle remplace l’unité à six rapports qui servait le produit depuis des années. Quant au moteur V6 de 3,5 litres, il demeure inchangé et propose toujours la même puissance, soit 280 chevaux et 262 livres-pieds de couple. À la pompe, il faudra attendre les chiffres canadiens pour y aller avec précision, mais Honda note une amélioration de la consommation sur l’autoroute et une légère régression pour celle en ville.

En matière de sécurité, la suite Honda Sensing inclut le freinage d’urgence automatique, l’alerte de collision frontale, l’assistance au maintien dans la voie et l’avertissement de sortie de voie, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif, notamment. Le modèle va aussi avancer un écran tactile de huit pouces pour le système audio.

De plus, un mode de verrouillage à distance pour le hayon sera livrable alors que les pentures des portières arrière permettent à ces dernières d’ouvrir plus largement, ce qui va faciliter l’accès et la sortie du véhicule.

Il faudra attendre pour connaître les spécificités réservées aux variantes canadiennes pour la prochaine année. Nous en saurons assurément plus bientôt ou au plus tard lors du Salon de l’auto de Montréal le mois prochain.