Honda retouche son Ridgeline pour 2021

Quelques modifications à la camionnette Honda Ridgeline pour l’année 2021.

La génération actuelle du Honda Ridgeline a fait ses débuts pour l’année 2017. Pour sa cinquième année sur le marché, Honda a décidé de lui offrir un petit rafraîchissement. Ainsi, hier, la compagnie nous a présenté la mouture 2021.

Le premier constat qui s’impose, c’est qu’on a voulu donner plus de caractère au modèle. Les modifications prennent la forme d’un capot plus bombé, d’une calandre plus massive et d’une voie élargie. Une nouvelle barre (noire ou chromée) relie désormais les phares et de nouvelles prises d’air latérales viennent contribuer à un meilleur aérodynamisme.

Les changements ont pour effet de rajeunir le faciès du modèle, mais aussi de le différencier par rapport au VUS Pilot. Il est à noter que le modèle présenté nous montre la version américaine. Certains des changements qui suivent pourraient être différents pour le marché canadien.

Chaque version de la camionnette Ridgeline reçoit de nouvelles roues de 18 pouces et de nouveaux pneus qui sont dotés d’un design agressif à la hauteur des flancs et de l’épaulement.

Photo : Honda Honda Ridgeline 2021, trois quarts arrière

À l’arrière, c’est largement inchangé, mais le pare-chocs a été redessiné et met en valeur deux gros embouts d’échappement. Rien ne change à la caisse qui comporte toujours son bac de rangement. Le Ridgeline peut toujours transporter 1580 livres de matériel et remorquer jusqu’à 5000 livres.

Honda va aussi proposer un ensemble de performance qui ajoute des roues offrant une finition bronze, une grille unique, ainsi que des graphiques HPD (Honda Performance Development). D’autres ensembles spécifiques sont à prévoir, promet Honda.

À bord, on a revu l’écran du système multimédia. Ce dernier propose des graphiques plus nets qui simplifient l’utilisation de l’interface, selon Honda. Les sièges en tissu reçoivent de nouveaux accents et des garnitures plus riches viennent rehausser l’apparence pour embellir l’habitacle. Les sièges arrière rabattables à plat 60/40 gardent cependant la Ridgeline fonctionnelle. Le Ridgeline est aussi servi avec l’ensemble de sécurité Honda Sensing. Ce dernier regroupe une flopée de dispositifs de sécurité active et de systèmes d’assistance au conducteur.

Photo : Honda Honda Ridgeline 2021, intérieur

Mécaniquement, la formule gagnante du modèle est conservée avec le moteur V6 de 3,5 litres et 280 chevaux, un bloc couplé à une boîte automatique à neuf vitesses.

Espérons seulement que le prix ne fera pas un bond important en avant ; le Ridgeline est déjà assez cher…