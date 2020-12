Un retour de la Honda S2000 en 2024 ?

Une rumeur qui va en faire réagir plusieurs a fait son apparition sur le net aujourd’hui. En effet, selon des informations qui circulent, Honda souhaiterait célébrer son 75e anniversaire avec la commercialisation d’une nouvelle génération de S2000.

On se souviendra qu’en 1999, l’arrivée de la première mouture avait coïncidé avec le 50e de la marque. Ainsi, si la rumeur s’avère, c’est en 2024 que se pointerait la nouvelle proposition.

L’information nous vient cette fois du magazine Forbes qui se contente de citer « une source proche de Honda. » Cette dernière explique que l’équipe marketing de l’entreprise « envisage sérieusement » une nouvelle version de la S2000. On se souviendra que lors du 20e anniversaire des débuts de la S2000, une étude avait été présentée au Japon. L’idée circule donc depuis un certain temps dans les bureaux de Honda.

Toujours selon Forbes, l’éventuelle S2000 emprunterait des proportions similaires à l’original et elle ferait un bon usage d’aluminium et de fibre de carbone pour éviter de franchir la barre des 3000 livres. En ce qui concerne le moteur, le rapport indique que Honda envisageait une version de 350 chevaux du 4-cylindres turbo de 2 litres que l’on trouve dans la Civic Type R.

La rumeur est intéressante, certes, mais plusieurs questions demeurent sans réponses. D’abord, nous n’en sommes pas à une première nouvelle concernant le retour de ce modèle, donc il faut en prendre et en laisser. De plus, Honda a toujours été réticente à développer des produits en partenariat avec d’autres entreprises. Or, pour réduire les coûts et rendre la commercialisation viable, c’est pratiquement nécessaire.

Et la S2000 se présenterait avec une architecture différente de celle de la version Type R de la Civic. Avec des matériaux plus coûteux et une configuration décapotable, les coûts du modèle grimperaient rapidement. Est-ce que la clientèle serait prête à payer plus de 50 000 $ ou 60 000 $ pour une nouvelle S2000 ?

Bien sûr, plusieurs options doivent être sur la table. Honda peut y aller de façon plus modeste avec un moteur moins puissant, une approche à la Mazda MX-5, par exemple.

Bref, la rumeur a fait surface et il sera maintenant amusant de voir si elle sera ou non alimentée et si à l’approche de 2024, elle va se confirmer.

Ce qui est certain, c’est que le retour de ce modèle créerait un engouement intéressant du côté de Honda.