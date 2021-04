Trailsport : une concentration hors route chez Honda

Le phénomène prend de l’ampleur à travers l’industrie ; on parle ici de ces véhicules dont les capacités hors route sont de plus en plus mises en évidence. Aux Ford F-150 Raptor et Jeep Wrangler de ce monde se sont greffés quantité de modèles ou de variantes qui ont une mission ; permettre à leurs propriétaires de s’aventurer hors des sentiers battus.

On l’a vu récemment avec la version Badlands du Bronco Sport ou encore avec la déclinaison Wilderness qui va voir le jour chez Subaru avec le modèle Outback.

Et voilà que chez Honda, on travaille à quelque chose du genre. En fait, en juillet dernier, la compagnie faisait enregistrer l’appellation Trailsport. Le mois dernier, elle a refait l’exercice, cette fois pour ajouter un logo au nom.

Ce dernier, découvert par le site Carbuzz, montre une chaîne de montagnes avec le mot « Trailsport » en lettres stylisées. Il ressemble étrangement au sigle Wilderness récemment dévoilé chez Subaru. Ce dernier représente une montagne encore plus haute. En même temps, que peut-on retrouver autre qu’une montagne sur ce type de design ? Le logo Trail Rated chez Jeep affiche aussi des sommets de montagnes.

La demande d’enregistrement décrit que l’utilisation du logo est pour des « véhicules terrestres, à savoir des véhicules utilitaires sport, des automobiles, des camions et des pièces structurelles pour ce qui précède ».

On peut donc s’attendre à des modifications importantes sur les véhicules qui porteront cette appellation.

Reste à savoir si l’approche Trailsport remplacera ou complétera les accessoires HPD (Honda Performance Development), comme ceux que l’on a vus sur la camionnette Ridgeline. Nous ne savons pas non plus si le nom servira à identifier de l’équipement complémentaire, comme TRD chez Toyota ou Mopar chez Jeep.

Quant aux modèles qui y auront droit, on peut anticiper la camionnette Ridgeline, ainsi que les VUS Passport et Pilot.