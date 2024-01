• Le Mullen Five RS tourne des têtes au CES 2024.

Las Vegas, Nevada - La firme californienne Mullen avait fait écarquiller les yeux de plusieurs il y a deux ans au Salon de l’auto de Los Angeles avec la présentation d’un concept doté de lignes spectaculaires.

Voir : Los Angeles 2021 : Mullen Five, une autre compagnie avec un nouveau modèle électrique

Au CES 2024, la compagnie a dévoilé le Mullen Five RS, une version de haute performance du modèle dévoilé à Los Angeles en novembre 2021. Le produit est classé comme un VUS, mais il a vraiment l’allure d’une voiture légèrement haute sur patte. Cette impression est accentuée par le fait que le véhicule profite d’un diffuseur avant agressif, de jupes latérales, d’élargisseurs d’ailes, ainsi que d’un diffuseur arrière. L’aileron, aussi, ajoute à l’effet.

Comparativement avec la version régulière, cette livrée RS propose des lignes nettement plus accrocheuses. Sans surprise, sa fiche technique a de quoi faire saliver les amateurs de performance.

Dévoilement du Mullen Five RS Photo : D.Rufiange

Mullen Five RS au CES 2024 Photo : D.Rufiange

La bête, qui repose sur des jantes de 21 pouces (de série) ou de 22 pouces (option), propose une puissance de 1000 chevaux, grâce au travail de deux moteurs électriques. Le couple est quant à lui évalué à 850 livres-pieds. Une transmission à deux vitesses, vraisemblablement pour gérer chacun des deux moteurs, vient offrir une touche d’originalité, à la Porsche Taycan.

Cette orgie de puissance va permettre à cette bombe de passer de 0 à 80 km/h en moins de 2,0 secondes. Il est étonnant qu’on fournisse cette mesure plutôt que le traditionnel 0-100 km/h, mais bon, ça donne quand même une idée. La vitesse maximale sera supérieure à 300 km/h. Des freins Brembo en carbone céramique vont contribuer à offrir une puissance de freinage à la hauteur (disques de 15,7 pouces avec des étriers à six pistons à l’avant, 14,6 pouces avec des étriers à quatre pistons à l’arrière).

Design extérieur du Mullen Five RS Photo : D.Rufiange

Pour ce qui est de la batterie, on parle d’une unité offrant une puissance supérieure à 100 kWh (le modèle régulier dispose d’une batterie de 95 kWh). Reposant sur une architecture de 800 volts, le Mullen Five RS pourra récupérer 80 % de sa capacité en seulement 21 minutes, à l’instar du modèle standard. L’autonomie de cette variante est annoncée à 482 km plutôt que 523 pour la déclinaison moins puissante.

À bord, la présentation est similaire, avec un ajout d’Alcantara, un bloc d’instruments plus massif, ainsi que des dossiers de sièges et des accents en fibre de carbone, pour une touche plus sportive.

Le prix ? Il n’est pas indiqué pour le moment, mais considérant que la version de base est affichée à 55 000 $ US, on peut deviner un prix supérieur de 10 000 $ US ou 20 000 $ US pour cette proposition.

Il est intéressant de noter que Mullen fabrique aussi des véhicules commerciaux tout électriques.