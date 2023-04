Les concepts électriques Honda Photo : Honda

• Honda a donné un aperçu de modèles électriques à venir au Salon de l’auto de Shanghai.

• Au menu, deux concepts près de la production, ainsi que deux études qui préfigurent des plans d’avenir.

• Honda va nous proposer un premier modèle électrique en 2024 avec le VUS Prologue, développé en collaboration avec General Motors.

Honda, ce n’est pas un secret, n’a pas été la compagnie la plus proactive en matière d’électrification jusqu’ici. Néanmoins, elle prépare l’arrivée de son premier véhicule électrique avec le Prologue l’an prochain, un modèle développé en partenariat avec General Motors (GM). Il va profiter de la plateforme Ultium de GM.

Par la suite, on sait que le constructeur japonais va développer d’autres modèles basés sur sa propre architecture électrique. On vient d’avoir un aperçu de ce qui nous attend au Salon de Shanghai alors que la compagnie a dévoilé quelques détails concernant certains produits à venir.

Le prototype e:NS2 de Honda Photo : Honda

Le prototype e:N SUV de Honda Photo : Honda

Deux d’entre eux sont des concepts qui sont près de la production. On peut les voir au centre de l’image qui a été partagée. À gauche, on retrouve une autre étude, cette fois un croisement entre plusieurs styles de véhicules, y compris une fourgonnette, si on laisse aller notre imagination.

Le prototype e:NP2 de Honda Photo : Honda

Le communiqué émis par Honda ne fait pas état du quatrième véhicule que l’on peut voir en retrait à droite. Cette fois, il s’agit clairement d’un produit plus futuriste qui prend la forme d’une longue berline au style coupé, mais avec une découpe un peu carrée. Bizarre, mais différent.

Concernant les deux VUS en avant-plan, ils portent les noms de code e:NP 2 et e:NS 2. Ils sont attendus chez les concessionnaires chinois au début de l’année 2024. Ils font partie de la deuxième vague de la série de modèles électriques e:N de Honda, exclusifs à la Chine. Ils sont d’ailleurs construits sur une nouvelle architecture dédiée aux véhicules électriques.

Ce qui est intrigant, c’est leur style très semblable. Dans les faits, il s’agit du même véhicule, mais pourvu de robes quelque peu différentes. Ce qui explique cette réalité, c’est que Honda possède deux coentreprises en Chine, soit GAC Honda et Dongfeng Honda. Chacune a construit une version.

Honda s’est engagée à commercialiser dix nouveaux modèles électriques en Chine d’ici 2027, ainsi qu’à y proposer une gamme entièrement électrique d’ici 2035. On peut imaginer que certains véhicules nous seront réservés, mais la compagnie va aussi nous proposer des modèles propres ; les différences entre les goûts qui prévalent en Amérique du Nord et en Chine sont importantes.