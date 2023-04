Nissan présente son concept Arizon au Salon de Shanghai

• Nissan a présenté un concept intéressant au Salon de Shanghai, l’Arizon.

La saison des salons automobiles nord-américains s’est conclue avec la tenue du celui de New York au début du présent mois, mais ailleurs dans le monde, d’autres grands événements automobiles ont toujours lieu. C’est le cas en Chine où le Salon de Shanghai bat son plein.

Les véhicules dévoilés lors de cet événement sont souvent destinés aux marché chinois ou à l’Asie, mais il y en a toujours un ou deux qui pourraient bien finir en Amérique du Nord.

Le concept Arizon que Nissan vient de dévoiler tombe dans cette catégorie. La compagnie n’a pas partagé d’informations concernant une éventuelle production de cette étude, c’est à souligner.

Concept Nissan Arizon - Design extérieur Photo : Nissan

Le VUS a été conçu par la division chinoise de Nissan, en collaboration avec le partenaire local Dongfeng. Son style carré et futuriste montre à quoi pourrait ressembler un Rogue électrique… en 2035. On devine que si ce modèle passe à la production, ses lignes seront adoucies et adaptées aux normes actuelles. La forme carrée de cet utilitaire détonne tout en ajoutant beaucoup de caractère.



Concept Nissan Arizon - Intérieur Photo : Nissan

Le design intérieur est caractéristique de celui d’un concept électrique avec une présentation très minimaliste et un écran placé en retrait au fond du tableau de bord. Le volant prouve aussi qu’on est à l’étape du concept, tout comme les sièges et la console centrale qui semble davantage un exercice de style qu’une unité fonctionnelle.

Le concept Arizon est basé sur la plateforme CMF-EV, la même que celle utilisée avec le nouveau VUS Ariya. Voilà pourquoi on peut facilement imaginer ce modèle passer à la production, une fois son design revu et adouci.

Est-ce que Nissan pourrait considérer ce produit pour l’Amérique du Nord ? Nous n’en avons aucune idée, mais avec tous les modèles électriques que promettent les constructeurs, il faudra bien que certains soient utilisés sur plusieurs marchés. De son côté, Nissan en a promis 19 d’ici 2030.



Concept Nissan Arizon - Avant Photo : Nissan

Concept Nissan Arizon - Profil Photo : Nissan

Concept Nissan Arizon - De haut Photo : Nissan

Concept Nissan Arizon - Trois quarts arrière Photo : Nissan