• Hot Wheels a développé une voiture miniature pensée pour les enfants autistes.

Les voitures miniatures Hot Wheels n’ont plus besoin de présentation, elles qui font partie de l’univers de quantité d’enfants (et d’adultes) depuis 1968. Au fil des décennies, la compagnie a toujours cherché des façons de produire des jouets pour tout le monde, d’être le plus inclusif possible.

La dernière innovation du créateur de jouets nous en donne un bel exemple. Développée en collaboration avec le réseau ASAN (Autistic Self Advocacy Network), la voiture miniature que propose la marque a été pensée pour les enfants autistes.

Nommée Flippin Fast (que l’on pourrait traduire par « qui se retourne rapidement »), elle peut rouler aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. Elle est pourvue de grosses roues qui tiennent une carrosserie en leur milieu. La voiture profite aussi d’une symétrie inversée, si bien que lorsqu’on la retourne, l’aileron arrière sert de diffuseur avant et vice versa.

Mais ce n’est pas tout. Une pièce centrale rotative, qui inclut le cockpit, tourne de façon indépendante par rapport à la carrosserie, si bien que la petite auto peut être utilisée comme toupie anti-anxiété. L’utilisation de la sorte d’un jouet ou d’un objet a des effets réconfortants.

Hot Wheels - Autos miniatures conçues pour les enfants autistes | Photo : Mattel

Souvent, les enfants autistes se font dire qu’ils n’utilisent pas les objets ou les jouets de la bonne façon, alors qu’ils perçoivent la chose tout autrement. Avec la Flippin Fast, il n’y a pas de mauvaises façons de jouer ou d’utiliser la voiture. Selon Zoe Gross, directrice des activités de l’ASAN, le fait de permettre aux enfants de jouer comme ils l’entendent peut favoriser l’autorégulation et l’expression de soi. « Le design souligne qu’il n’y a pas de mauvaise façon de jouer », explique-t-elle.

L’an dernier, Hot Wheels proposait une première voiture utilisant le braille, à la fois sur la miniature, mais aussi sur l’emballage. Mattel, le fabricant des Hot Wheels, travaille avec l’ASAN pour développer d’autres produits à travers ses nombreuses autres marques de jouets.

La Flippin Fast arrive à point, car avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme.