Le retour du nom Hummer sera confirmé lors du Super Bowl

Nous vous avons déjà entretenu à propos de la rumeur voulant que la marque Hummer revienne au sein de la famille GM (General Motors), mais cette fois pour marquer l’arrivée d’une camionnette tout électrique.

La nouvelle est revenue dans l’actualité vendredi dernier, mais cette fois, la chose est plus sérieuse. En fait, c’est le Wall Street Journal qui l’a relancée en affirmant, via une source interne de GM qui doit demeurer anonyme, qu’on assisterait au retour du nom Hummer, mais à l’intérieur de la famille de produits GMC. Et, comme c’était le cas lors des premières suppositions, ce sera pour identifier une camionnette électrique.

Voilà pourquoi on fait référence au retour du nom Hummer dans le titre du présent article et non de celui de la marque ; la nuance est importante. Ironiquement, les plans originaux de GM avec le nom Hummer étaient, en 1999, de l’intégrer à la famille GMC.

Et ce grand retour, il aurait lieu lors d’une des publicités du Super Bowl, la grande finale du football américain qui va se tenir au début du mois de février. La grande vedette de la NBA (National Basketball Association), LeBron James, serait la tête d’affiche.

Cette annonce ne sera que le début pour GM. Rappelons que la firme s’est engagée à investir trois milliards de dollars à l’usine Detroit-Hamtramck pour y construire des camionnettes, des fourgons et des VUS électriques. On sait déjà que Chevrolet prépare une version électrique de sa Silverado et que de son côté, Cadillac a un VUS dans son collimateur.

Le nouveau modèle – selon le Wall Street Journal, on parlerait d’un petit VUS tout-terrain - devrait faire ses débuts en 2022. Nous aurons assurément plus de détails au cours des prochains mois. Si ce n’est pas au Super Bowl, ce sera dans un des salons automobiles qui vont suivre au cours de prochains mois, soit Chicago, New York ou Detroit en juin.