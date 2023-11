Los Angeles, Californie - Hyundai a dévoilé en avant-première son tout nouveau Santa Fe 2024, lors du salon AutoMobility de Los Angeles. S'appuyant sur le thème « Open for More » (ouvert pour plus), ce modèle présente un design novateur centré sur une ouverture de hayon plus large et un intérieur spacieux, offrant ainsi une expérience de conduite rehaussée.

Le Hyundai Santa Fe 2024, lors de sa présentation Photo : D.Boshouwers

Une conception axée sur le plein air

Le nouveau Santa Fe 2024 se distingue par une ouverture de hayon agrandie, offrant une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Cette fonctionnalité transforme l'espace autrefois réservé au rangement en une zone de détente de type "terrasse", fusionnant ainsi le confort intérieur avec l'environnement extérieur.

L'empattement plus long et le hayon élargi du Santa Fe offrent un espace généreux, rappelant l'aménagement d'une terrasse. Cette évolution permet non seulement d'assurer le confort des passagers, mais également de maintenir une esthétique urbaine et une capacité d'adaptation aux aventures en plein air.

L'intérieur du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : Hyundai

Innovations technologiques et expérience utilisateur

À l'intérieur, le Santa Fe intègre des éléments de design horizontaux et verticaux qui amplifient l'équilibre visuel. Les fonctionnalités de commodité comprennent un double système de chargement sans fil pour les téléphones intelligents. Les interfaces Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont offerts de série. Un puissant port USB-C avec un taux de charge maximal de 27 watts et un port USB de 3e rangée sont également livrables.

Le système de mises à jour à distance (OTA) livrable permet de mettre à jour les divers systèmes du véhicule avec le dernier logiciel disponible des principaux contrôles sans devoir passer chez le concessionnaire.

Hyundai Santa Fe 2024 coffre Photo : Hyundai

Engagement écologique et polyvalence

Ce modèle adopte des matériaux respectueux de l'environnement pour ses surfaces intérieures et extérieures, mettant en avant une approche écoresponsable. Avec une capacité de chargement impressionnante et un espace intérieur aménageable en terrasse, le Santa Fe offre une polyvalence remarquable pour les aventures urbaines et les escapades en plein air.

Sécurité et assistances à la conduite

Doté de nombreuses caractéristiques de sécurité avancées, telles que l'assistant à l'évitement de collision et l'assistance de suivi de voie, le Santa Fe assure une conduite sûre et confiante, que ce soit en ville ou sur des routes plus aventureuses. Vous avez aussi droit à :

- L’assistance intelligente de limitation de vitesse

- La surveillance visuelle arrière

- L’assistance à l'évitement de collision transversale arrière

- L’alerte de distance de stationnement (avant et arrière)

- Le système de caméras sur 360°

- L’assistance de stationnement intelligent à distance

- L’assistance de sortie sécuritaire

L'avant de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : D.Boshouwers

Motorisations du Hyundai Santa Fe 2024

Le Santa Fe 2024 est livrable avec un choix de moteurs. Le groupe motopropulseur de série est un moteur hybride turbo de 1,6 litre à injection directe associé à une boite automatique à 6 rapports fournissant une puissance combinée moteur à combustion/moteur électrique estimée de 232 chevaux et couple maximal de 271 lb-pi.



Un moteur turbocompressé de 2,5 litres à injection directe est également disponible, couplé à une boite à double embrayage à 8 rapports avec une puissance estimée de 277 chevaux à 5 800 tr/min et un couple de 311 lb-pi à 1 700 –4 000 tr/min.

Hyundai Santa Fe 2024, roue, feu Photo : Hyundai

Une version XRT haut de gamme

La version XRT est un modèle conçu pour conquérir les terrains accidentés tout en offrant une grande polyvalence pour les diverses activités de plein air. En complément à la version Santa Fe Calligraphy pour les modes de vie urbains haut de gamme, le XRT doté de capacités digne de confiance est conçu pour satisfaire les passionnés d'aventure. Il est doté en plus de garnitures et de moulures latérales en chrome foncé et noirs à l'extérieur, y compris des longerons de toit noirs avec barres transversales pour une apparence robuste et de véhicule prêt pour l'aventure.

Le XRT est doté également de roues de 30 po de diamètre avec pneus tout-terrain 245/60R18.

Le XRT affiche une garde au sol accrue de 1,4 po, et lorsque correctement équipé de l'ensemble de remorquage, il offre une capacité de remorquage de 4 500 lb.

Auto123 a eu l’occasion de conduire le nouveau Sante Fe 2024 et nous aurons un compte rendu pour vous le 28 novembre.