Hyundai Canada annonce les prix du nouveau Palisade 2020

Dans moins d’une semaine, nous participerons au lancement du nouveau VUS de la famille Hyundai, le Palisade 2020. En prévision de ses débuts, la filiale canadienne du constructeur coréen vient d’en dévoiler la liste de prix.

Ainsi, le nouveau produit à trois rangées de sièges verra sa facture initiale être de 38 499 $. Cela vaut pour le seul modèle à traction de la famille. Il faut ajouter 2000 $ à la note pour profiter du rouage intégral. La liste complète des versions et de leurs prix respectifs peut être trouvée au bas du présent billet.

Quant au véhicule que nous aurons l’occasion d’analyser en long et en large la semaine prochaine, on sait qu’il va profiter d’un moteur V6 de 3,8 litres, un bloc qui propose une cavalerie de 291 chevaux et un couple de 262 livres-pieds. Une boîte de vitesses automatique à huit rapports lui est jumelée. Le modèle profite même, avec les éditions pourvues de jantes de 20 pouces, d’une suspension arrière à nivellement automatique.

Aussi, si on se fie à ce qu’on a pu voir avec le cousin Telluride chez Kia, les capacités hors routes ne seront pas qu’un simple apparat. Le Palisade va profiter de la dernière génération du système intégral HTRAC qui offre quantité de modes de conduite pensés pour les randonnées hors route.

À bord, les commodités ne manqueront pas et le luxe s’invite même de façon intéressante lorsqu’on grimpe dans la gamme. Par exemple, des sièges arrière de type capitaine offrant la fonction de refroidissement sont présents avec les variantes haut de gamme à sept places.

Quant aux livrées de base, elles offrent déjà des trucs comme les sièges avant et le volant chauffants.

N’hésitez pas à nous revenir la semaine prochaine pour une présentation complète de ce véhicule.

Versions et prix :

Essential 2RM – 8 passagers : 38 499 $

Essential 4RM – 8 passagers : 40 499 $

Preferred 4RM – 8 passagers : 45 499 $

Luxury 4RM - 8 passagers : 50 199 $

Luxury 4RM - 7 passagers : 50 699 $

Ultimate 4RM - 7 passagers : 53 999 $