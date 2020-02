Comparaison : Honda Pilot 2020 vs Hyundai Palisade 2020

Depuis son arrivée sur le marché en 2003, le Honda Pilot a été à moult reprises cité en exemple, avec raison, comme le modèle à posséder si vous cherchez un utilitaire intermédiaire pour la famille. Il est fiable, spacieux et bien construit et il conserve une bonne valeur. Beaucoup de candidats sont venus et passés depuis plus de 15 ans et aucun n’a réellement encore été capable de se mesurer au maître. Hyundai et Kia ont décidé de s’attaquer au problème avec le Palisade et le Telluride.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Honda Pilot 2020

Photo : Honda Honda Pilot 2020

Contrairement au Palisade qui est tout neuf, la dernière refonte du Pilot remonte à 2016. Il n’y a pas beaucoup de changement pour 2020. Honda propose toujours les versions LX, EX, EX-L Navi, Touring (7 ou 8 places) et Black Edition. Tous utilisent un moteur V6 de 3,5 litres qui fait 280 chevaux et 262 lb-pi de couple. La boîte automatique est à six rapports, sauf sur les versions Touring et Black Edition à neuf rapports et un rouage intégral.

Payer pour avoir le bon équipement

Le reproche le plus fréquent qui revient à propos du Pilot concerne l’équipement que l’on doit payer si on désire un modèle à son goût. Mais avant de monter l’échelle des versions, voici ce dont toutes les variantes du Pilot sont équipées :

Premièrement, on bénéficie de rétroviseurs latéraux chauffants et à réglage électrique, d'un dégivreur d'essuie-glace avant, de feux arrière à DEL, de phares avant à DEL automatiques, d'essuie-glaces avant à intermittence variable, de jantes en alliage de 18 pouces, d'une réduction de bruit active, d'un écran de 7,0 po groupe d'instruments de bord, de télédéverrouillage passif et du démarrage du moteur à distance.

On enchaine avec la climatisation automatique à trois zones avec commandes à l'arrière, un volant inclinable et télescopique, accoudoirs des sièges du conducteur et du passager avant, conducteur à six réglages manuels sièges et réglages du siège du passager avant à quatre directions, sièges avant chauffants, système audio à sept haut-parleurs, Apple CarPlay et Android Auto, HondaLink, Bluetooth, CabinControl et espace internet.

Si Honda ne pousse pas la note aussi loin en technologie que certains concurrents, vous avez tout de même certains éléments de sécurité intéressants qui incluent la détection de collision avant avec freinage automatique, la surveillance de la pression des pneus, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien en file et les feux de route automatiques.

La version EX intègre un moniteur de caméra pour angle mort, des phares antibrouillard à DEL, un toit ouvrant, des barres de toit, un rétroviseur à atténuation automatique, un ouvre-porte de garage, un siège du conducteur à réglage électrique en 10 directions et un volant revêtu de cuir.

Le EX-L Navi comprend des rétroviseurs latéraux et un siège conducteur avec mémoire, un hayon électrique, un pare-brise acoustique, des capteurs de stationnement avant et arrière, la navigation, des pare-soleil latéraux à la deuxième rangée, des sièges chauffants à la deuxième rangée, sièges en cuir et radio par satellite.



En haut de la gamme, le modèle Touring est celui qui possède la technologie recherchée et profite de la boîte de vitesses à neuf rapports (comme le Black Edition). Vous avez la surveillance de l'angle mort, alerte de trafic transversal arrière, phares à mise à niveau automatique, garniture extérieure chromée, feux de route à diodes électroluminescentes, essuie-glaces anti-pluie, roues de 20 pouces, prise de courant de 115 volts, vitre de porte acoustique, éclairage intérieur ambiant, système de sonorisation CabinTalk, recharge sans fil et les sièges avant ventilés.

On retrouve également un système audio à 11 haut-parleurs avec extrême-grave, les services d'abonnement HondaLink, un système de divertissement à l'arrière avec entrée HDMI et un point d'accès internet.

Les modèles Touring à sept passagers troquent une banquette trois places à la deuxième rangée contre deux sièges baquets chauffants avec accoudoirs et des fonctions de glissement et d’inclinaison. Ce forfait ajoute également un toit ouvrant panoramique.

Enfin, la Pilot Black Edition, purement une question d’esthétique, ajoute des roues noires et reprend les poignées de porte et les garnitures extérieures couleur carrosserie des pièces chromées du Touring.

Plaisant à conduire

Nous le disions plus tôt, le Pilot a longtemps été la référence sur le marché et sa conduite demeure très agréable. Il peut tirer 2258 kg et offre une économie de carburant exemplaire pour un utilitaire de cette taille. On lui donne même un avantage sur terrain plus difficile grâce aux modes de terrain sélectionnables, notamment pour gérer la neige, la boue et le sable, et un système de traction intégrale à vecteur de couple qui aident à améliorer la maniabilité du véhicule. Il se tire encore très bien d’affaire.

Hyundai Palisade 2020

Photo : Hyundai Hyundai Palisade 2020

Le Palisade vient en quelque sorte remplacer le Santa Fe XL comme plus gros utilitaire de la famille Hyundai et est le successeur du défunt Santa Cruz, mais, dans une approche beaucoup plus moderne.

Livrable en 4 versions

Hyundai propose la Palisade en versions Essential, Preferred, Luxury et Ultimate. Un moteur V6 3,8 l de 291 chevaux avec 262 lb-pi de couple et une transmission automatique à huit rapports représente l’unique offre moteur. La version de base Essential vient en modèle traction et peut être proposé en option avec rouage intégral, qui est de série dans les trois autres versions.

Équipé à la Coréenne

Les compagnies coréennes offrent en général un équipement généreux pour le prix demandé. La Palisade de base est livré avec des roues de 18 pouces, des phares marche / arrêt automatique avec assistance aux feux de route et des rétroviseurs latéraux chauffants et à réglage électrique.

Dans ce VUS, à configuration pour huit passagers, on retrouve également des sièges avant chauffants, un siège du conducteur à six réglages manuels, un écran de 8,0 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, climatisation avec commandes de deuxième rangée, volant chauffant / gainé de cuir / inclinable et télescopique et régulateur de vitesse adaptatif.

Notre Essai du Hyundai Palisade 2020

L'équipement de sécurité de série comprend la surveillance de la pression des pneus, l'avertissement de collision avant avec détection des piétons et freinage automatique, le maintien de voie et les aides au suivi, l'avertissement de l'attention du conducteur et les capteurs de stationnement arrière.

La version Preferred ajoute des roues de 20 pouces, des feux de bienvenue sur la poignée de porte, une suspension arrière à mise à niveau automatique, une surveillance des angles morts, des sièges avant à huit réglages électriques, des pare-soleil arrière, des sièges arrière chauffants, une climatisation automatique à deux zones, un toit ouvrant, entrée sans clé passive, un rétroviseur à atténuation automatique et alerte de circulation transversale arrière.

Le modèle Luxury apporte des phares à DEL, des sièges en cuir, des sièges avant ventilés avec extension du coussin du conducteur, des sièges de troisième rangée rabattables électriquement, un écran tactile de 10,25 pouces avec navigation, un système audio à 12 haut-parleurs, un interphone embarqué et une garniture de tableau de bord en similicuir.

On retrouve également une caméra extérieure 360 degrés, un hayon électrique mains libres, un éclairage intérieur à DEL, un moniteur d'angle mort, des capteurs de stationnement avant et une aide à la conduite sur autoroute.

Enfin, le Palisade Ultimate est livré avec des feux arrière à DEL, des essuie-glaces à détection de pluie, configuration pour sept passagers avec sièges capitaine ventilés à la 2e rangée, un revêtement en cuir nappa, un soutien lombaire à réglage électrique en quatre directions, un affichage tête haute, un chargeur par induction, garniture de pavillon en daim, groupe de jauges numériques, toit ouvrant à deux panneaux et prise de courant de 115 volts.

La seule option de la Palisade est une configuration de sièges pour sept passagers dans la version Luxury.

Une conduite royale

Si la liste d’équipement de série force le respect, la conduite elle, force l’admiration. Non seulement le Palisade est confortable et silencieux, il offre aussi beaucoup d'espace pour les passagers et leurs bagages. Le moteur livre beaucoup de puissance et travaille en douceur et en efficacité avec la transmission et confère à la Palisade une sensation de confiance et de confort sur la route.

À l'intérieur, la deuxième rangée de sièges glisse vers l'avant rendant plus facile l’accès à la troisième rangée, qui elle peut être abaissée dans le plancher via un simple bouton. En parlant de cette troisième rangée, un adulte de taille normale peut réellement prendre place dans un confort raisonnable. Tout cela sans sacrifier l'espace de chargement derrière la troisième rangée non plus. Un véhicule surprenant.

Avantage Honda Pilot

Honda offre une fiabilité reconnue, une excellente valeur de revente, ainsi qu’un système intégral plus efficace avec des aptitudes hors route plus évoluées si vous en avez besoin. Il offre aussi plus d’espace de chargement.

Avantage Hyundai Palisade

Vous obtenez une meilleure garantie de base, un équipement de base plus complet, un meilleur aménagement de l’espace et plus de place à la troisième rangée pour les passagers.

Similitudes

En ce qui concerne l’espace intérieur, le rendement du moteur et l’économie de carburant, on peut dire que les deux véhicules sont pratiquement nez à nez.

Verdict

Pour la première fois depuis que le Pilot arrive sur la route, nous pouvons affirmer que ce dernier a trouvé chaussure à son pied. Le Palisade fait aussi bien ou mieux dans plusieurs départements. Mais, c’est surtout le prix plus abordable de deux modèles à équipement égal qui rend le Palisade plus attrayant et le meilleur aménagement de l’intérieur avec plus d’espace à la troisième rangée. Nous pourrions faire un copier-coller pour le Kia Telluride qui dans une robe différente offre les mêmes caractéristiques que le Palisade. Honda devra revoir son Pilot pour rester dans le coup.

Honda Pilot 2020

On aime

Excellente fiabilité

Moteur énergique et peu gourmand

Bonne valeur de revente

On aime moins

Conduite sans envergure

Prix élevé pour les modèles de luxe

La boîte à neuf rapports a connu quelques ratés

Hyundai Palisade 2020

On aime

Habitacle silencieux

Tenue de route surprenante

Confortable et spacieux

On aime moins

Une robe singulière

Certains matériaux bon marché

Direction un peu surassistée

Fiches techniques

... Honda Pilot 2020 Hyundai Palisade 2020 Transmission Auto 6 ou 9 vit Auto 8 vit Rouage 4RM 2 ou 4RM 9 vit 4RM Consommation (ville) 12,4 l / 100 km 12,3 l / 100 km Consommation (route) 9.3 l / 100 km 9,6 l / 100 km Moteur Type Essence Essence Puissance 280 ch 291 ch Couple 262 lb-pi 262 lb-pi Cylindres V6 V6 Capacités Espace chargement 524 l, 1583 l 509 l, 1296 l Réservoir de carburant 74 l 71 l Capacité de remorquage 2268 kg 2268 kg Dimensions Longueur 4041 mm 4980 mm Largeur 2029 mm 1976 mm Hauteur 1846 mm 1750 mm Empattement 2820 mm 2900 mm Garantie 3 ans / 60 000 km 5 ans / 100 000 km Prix 41 290 $ à 55 190 $ 38 499 à 53 999$