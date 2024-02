Hyundai Canada annonce les prix du Santa Fe 2024

Le Hyundai Santa Fe fait peau neuve pour l’année 2024 et la division canadienne de l’entreprise vient tout juste de dévoiler la fourchette de prix qui attend les consommateurs d’ici.

Le modèle est attendu en concession à la fin du présent mois, ce qui fait que son arrivée sur la route est imminente.

Et qu’est-ce qui vous attend avec cette version renouvelée ? Outre un style très différent, carré et accrocheur, la compagnie l’offre de série en configuration hybride. Cette dernière met de l’avant un 4-cylindres turbo de 1,6 litre offrant une puissance combinée de 231 chevaux. En option, d’autres variantes pourront être équipées d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, livrant cette fois 277 chevaux. Des boîtes de vitesses automatiques à six et à huit rapports vont faire équipe avec ces mécaniques, dans l’ordre.

Au menu, on va retrouver cinq variantes, soit Preferred, Trend, XRT, Luxury et Ultimate Calligraphy. Dans le cas de la proposition XRT, sachez qu’elle met l’accent sur le noir (chrome foncé, rails de toit, etc.), en plus d’offrir des pneus tout terrain de 30 pouces, montés sur des jantes de 18 pouces. Le modèle offre aussi une garde au sol rehaussé de 1,4 pouce.

Notez que le marché canadien va profiter d’une édition exclusive LNH (Ligue nationale de hockey), une mouture qui sera proposée avec le moteur hybride et offerte en quantité limitée, soit 500 exemplaires.

Hyundai Santa Fe 2024

Il est à noter que ce Santa Fe 2024 va proposer de série une troisième rangée, un élément qui avait été retiré de l’offre avec le modèle d’ancienne génération, lorsqu’on avait sacrifié la variante XL à la fin de l’année 2019. On avait agi ainsi pour laisser toute la place au nouveau Palisade.

Pour ce qui est de la gamme de prix, l’offre s’amorce à 40 999 $. Il faut ajouter 2000 $ pour les frais de transport et de préparation, ainsi que d’autres frais qui peuvent varier selon les concessionnaires.

Voici un tableau qui vous présente la famille complète du Santa Fe pour 2024. Tous les modèles sont à traction intégrale.

Santa Fe 2024 PDSF 1.6 T Preferred hybride — 7 places 40 999 $ 1.6 T Preferred hybride — 7 places avec l’ensemble Trend 44 999 $ 2.5T XRT - 7 places 46 999 $ 2.5 T Luxury — 7 places 49 999 $ 2.5 T Ultimate Calligraphy — 6 places 53 499 $