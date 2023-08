• Auto123 a eu l’occasion de voir de près le Hyundai Santa Fe 2024, un modèle de nouvelle génération.

Sante-Fe, Nouveau-Mexique - Hyundai connaît la recette du succès, mais sait aussi comment relancer la carrière d’un modèle qui a besoin d’un coup de barre. Avec le plus gros Palisade qui connaît un franc succès depuis son lancement, les ventes du Sante Fe ont commencé à ralentir. Comme elle l’a fait dans le passé. Hyundai utilise la provocation pour relancer les ventes. Cette formule a fonctionné dans le passé avec les Sonata et Elantra, et même avec le Tucson. Rien de mieux que de faire parler de soi pour mousser les ventes.

Dévoilement du nouveau Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Le Hyundai Santa Fe 2024, un tout nouveau design

La dernière génération de Santa Fe avait été présentée en 2018. Il était donc temps chez Hyundai d’arriver avec une nouvelle approche. La voici : on délaisse les formes en rondeur pour aller vers la robustesse.

Le Santa Fe arbore une forme carrée et une silhouette distinctive, soulignées par un empattement et un capot très longs. L’avant du véhicule crée un sentiment de grandeur avec son capot élevé, ses phares au motif en H et ses ailes audacieuses et bien ciselées. Ces phares s’harmonisent avec la garniture avant inférieure, également à motif en H, lui procurant une fière allure tout en améliorant l’aspect visuel de l’ensemble. Les éléments de design au motif en H redéfinissent l’emblème « H » de Hyundai.

Le nouveau Hyundai Santa Fe 2024 de profil Photo : B.Charette

De côté, l’empattement allongé autorise une ligne de toit audacieuse, une forte présence des surfaces autour des ailes, des passages de roue bien définis, un porte-à-faux avant plus court et des roues de 21 pouces. Le tout donne au VUS une allure robuste et aventureuse.

Son hayon plus grand rend la partie arrière plus sobre par rapport à l’avant et aux flancs. Les feux en forme de H sont harmonisés aux phares afin de créer une harmonie et procurer au Santa Fe une présence distinctive sur la route, de jour comme de nuit.

Intérieur du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

L’intérieur du Hyundai Santa Fe 2024

Hyundai vise à maximiser la capacité de chargement du Santa Fe 2024 pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, que ce soit pour des activités en plein air ou en milieu urbain. Grâce à l’ouverture élargie du hayon, le nouvel aménagement extérieur robuste s’harmonise bien avec un intérieur spacieux et polyvalent, créant ainsi un cocon de type « patio ».

En outre, les sièges et la voûte aux couleurs vives donnent une impression d’espace, tandis que les boiseries (douces au toucher) et les sièges en cuir Nappa aux broderies délicates ajoutent un style sophistiqué.

La garniture de pavillon en daim, les tapis de sol et les dossiers des sièges des deuxième et troisième rangées sont fabriqués à partir de plastique recyclé, tandis que la console et les garnitures de portes sont en similicuir écologique.

Sièges du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Vous avez le choix d’une configuration à six ou à sept places. Hyundai a allongé l’empattement et la longueur totale fait un peu plus de 4,8 mètres, ce qui permet d’offrir une troisième rangée utilisable.

Les concepteurs n’ont pas oublié le côté pratique avec comme innovation une console centrale qui s’ouvre à l’avant et à l’arrière pour la rendre accessible aux passagers de la deuxième rangée.

Hyundai a aussi aménagé un plancher complètement plat pour maximiser l’espace de chargement et des tiges hydrauliques retiennent le hayon placé loin à l’extérieur pour ne pas obstruer la capacité de chargement. Une petite trouvaille qui facilite la vie.

Volant et tableau de bord du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Technologie et sécurité dans le Hyundai Santa Fe 2024

À bord du Santa Fe 2024, le raffinement et la sophistication sont à l’honneur. L’écran panoramique incurvé, reliant le groupe d’instruments à affichage numérique de 12,3 pouces et le système multimédia améliore la visibilité du conducteur et procure une expérience de conduite haut de gamme. Les sièges aux couleurs vives et les garnitures en bois au toucher doux ajoutent une touche sophistiquée à bord.

Hyundai a également pensé à l’écologie en utilisant des matériaux écoresponsables, tels que le plastique recyclé pour la voûte et les tapis, ainsi que le similicuir écologique pour la console et les garnitures de portes.

Hyundai Santa Fe 2024 noir Photo : B.Charette

Versions et configurations du Hyundai Santa Fe 2024

Il est encore trop tôt pour faire la liste de toutes les versions qui seront sur le marché. Hyundai va en faire l’annonce officielle au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre prochain. Nous savons qu’il va y avoir un modèle à essence avec un moteur 4-cylindres de 2,5 litres et une version hybride qui vont être offerts au lancement du modèle à la fin de l’année. Quelques mois plus tard, une variante hybride enfichable viendra s’ajouter aux propositions existantes.

Si Hyundai maintient ses nomenclatures actuelles, nous devrions retrouver les versions Essential, Preferred, Luxury et Ultimate. Une nouvelle variante Calligraphy s’est aussi ajoutée récemment.

Hyundai Santa Fe 2024 orange Photo : B.Charette

Configuration mécanique du Hyundai Santa Fe 2024

Le Santa Fe 2024 offre une variété de motorisations pour satisfaire différents types de conducteurs. Actuellement, le modèle est livrable avec quatre groupes motopropulseurs, dont un 4-cylindres de 2,5 litres de 191 chevaux. Cependant, Hyundai a pris en compte les critiques et ce moteur ne sera pas proposé au lancement du modèle 2024.

À la place, le premier moteur confirmé sera un 4-cylindres turbocompressé de 2,5 litres, développant 281 chevaux. Cette mécanique offre des accélérations vives et une confiance accrue lors des dépassements.

Hyundai vise également à améliorer la capacité de remorquage avec ce moteur, en la faisant passer jusqu’à 4500 livres.

Une version hybride avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 180 chevaux sera également disponible, et une option hybride rechargeable est prévue pour 2024.

Aperçu de Hyundai Santa Fe 2024 de l'arrière Photo : B.Charette

Les prix du Hyundai Santa Fe 2024

Il est trop tôt pour parler des prix, qui seront révélés au Salon de Los Angeles. En ce moment, vous allez payer entre 38 000 $ et 50 000 $ pour un Santa Fe. On devrait rester sensiblement dans la même fourchette pour 2024.

Les questions à se poser à propos du Santa Fe

Avec un nouveau modèle qui sort des sentiers battus à ce point, il faut se demander si le Santa Fe, à qui l’on trouve des airs de Land Rover, ne viendra pas cannibaliser les ventes du Palisade. Il semblerait que non, car le responsable du design chez Hyundai nous a annoncé à mot couvert que la prochaine génération du Palisade est terminée et qu’elle est tout aussi audacieuse et innovante que celle du Santa Fe en matière de style. Nous avons bien hâte de voir le prochain Tucson, aussi.

Design extérieur du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Il faut saluer Hyundai, qui fait l’effort de donner une personnalité propre à chacun de ses modèles, contrairement à d’autres constructeurs qui optent pour une signature unique et l’appliquent à tous leurs véhicules. Il faut donc s’attendre à d’autres produits comme le Santa Fe qui vont sortir les VUS de leur grisaille. Le Santa Fe 2024 arrivera à la fin de l’année 2023.

Points forts

Des performances satisfaisantes avec le moteur turbo

Un intérieur spacieux et polyvalent adapté à tous les styles de vie

Points faibles

Le moteur de base manque de puissance

Le moteur de base manque de puissance La conduite peut paraître fade