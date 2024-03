Rock Water Secret Cove, Colombie-Britannique — Lorsque Hyundai veut provoquer le marché, il sort un lapin de son chapeau. Pour célébrer dignement la 25e année du Santa Fe, Hyundai arrive avec un VUS qui tranche avec tous ses prédécesseurs. Dans le passé, cette stratégie a bien servi la compagnie coréenne — on n’a qu’à penser à la Sonata, l’Elantra ou encore le Tucson.

Le tout nouveau Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Design du Hyundai Santa Fe 2024

Nous aurions aimé être présents à la réunion des designers de Hyundai lorsque la décision de construire le Santa Fe a été prise. Certains diront qu’ils en ont fumé du bon, d’autres diront que la chance sourit aux audacieux. Seul l’avenir nous le dira.

Son extérieur, digne d’une boîte, s’inspire de Land Rover et enveloppe un habitacle plus moderne. Des angles vifs, des lignes droites et un toit flottant confèrent au modèle une allure à la fois robuste et moderne, et le motif en « H » de la signature lumineuse est unique au Santa Fe.

Le VUS conserve sa place dans la gamme entre le Tucson (compact) et le Palisade (intermédiaire un peu plus gros), mais il offre de série trois rangées de sièges. Le hayon est d’une taille impressionnante, offrant une ouverture plus grande, menant à ce que Hyundai appelle un espace intérieur en forme de terrasse.

On vise également les amateurs d’aventures avec la version XRT qui est livrée avec des rails de toit, des pneus tout-terrain et une garde au sol plus élevée pour aller jouer dans la nature. Vous pouvez même installer une tente sur le toit.

L'intérieur de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Sièges de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

À intérieur

Les plus grandes dimensions extérieures se traduisent par un intérieur plus spacieux et ces trois rangées de sièges. Vous serez impressionné par les caractéristiques, l’espace et le design du nouveau modèle. Un levier de vitesse à colonnes rotatives situé sur le volant libère l’espace à la console centrale.

L’habitacle regorge d’autres touches haut de gamme telles qu’une colonne de direction à réglages électriques. Les matériaux sont d’une qualité impressionnante et il y a beaucoup d’espace à la deuxième et même à la troisième rangée qui est en mesure d’accommoder des adultes. Vous avez le choix d’une configuration à six ou à sept places.

Derrière, la capacité de chargement est vraiment impressionnante. Les deuxième et troisième rangées se replient pratiquement à plat et l’immense hayon est conçu pour une ouverture maximale avec ses bras hydrauliques disposés à l’extérieur pour maximiser l’espace.

Écran multimédia de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Technologie et sécurité

Le tableau de bord est dominé par deux écrans de 12,3 pouces, l’un servant le groupe d’instruments à affichage numérique, l’autre d’écran tactile du système multimédia. Malgré le fait que la moitié de l’espace est occupé par des écrans, Hyundai a eu la bonne idée de laisser des boutons physiques pour le contrôle d’éléments tels que la climatisation et le volume, pour plus de facilité d’utilisation.

Un plateau à deux chargeurs sans fil est offert en option, mais vous avez aussi des ports USB-C pour le chargement filaire. Les applications Android Auto (sans fil) et Apple CarPlay sont des fonctionnalités standard et le Santa Fe propose même un compartiment de stérilisation UV-C, le premier du genre, situé sur le dessus de la boîte à gants, sans doute une idée un peu en retard et inspirée par la pandémie. Il sert à éliminer les germes des téléphones intelligents, des portefeuilles et autres petits objets. Le Santa Fe est livré de série avec une tonne de technologies d’aides à la conduite, notamment un régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie.

Aperçu de Hyundai Santa Fe 2024 de l'avant Photo : B.Charette

Versions et configurations du Hyundai Santa Fe 2024

Hyundai va offrir à terme cinq versions du Santa Fe. La version d’entrée de gamme est la Preferred, elle qui vient avec le moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre (hybride), un écran tactile de 12,3 pouces, les services connectés Bluelink, Android Auto et Apple Carplay sans fil, et de nombreuses fonctions de sécurité SmartSense.

La version XRT accueille le moteur 4-cylindres de 2,5 litres plus puissant qui offre des performances supplémentaires grâce à une différenciation de l’extérieur et de l’intérieur, des jantes exclusives XRT de 18 pouces avec des pneus tout-terrain et une garde au sol plus importante.

La version Luxury est équipée de caractéristiques haut de gamme telles que des sièges avant ventilés (en cuir), un siège conducteur IMS, un système multimédia sur écran de 12,3 pouces avec navigation, un moniteur de vision panoramique, et bien plus encore.

Ensuite, la variante Ultimate Calligraphy est entièrement équipée de caractéristiques haut de gamme telles que les fauteuils de type capitaine à la 2e rangée, le siège relaxant du conducteur, le plateau à deux espaces pour le chargement sans fil, le compartiment désinfectant UV et le système audio Bose haut de gamme.

Un peu plus tard, une version LNH avec un équipement comparable à celui du modèle Ultimate, mais avec le moteur de 1,6 litre, sera aussi livrable.

Voir : Montréal 2024 : une édition LNH pour le Hyundai Santa Fe 2024

Hyundai Santa Fe 2024, profil Photo : B.Charette

Motorisation du Hyundai Santa Fe 2024

Les versions Preferred offrent un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre (hybride) de 231 chevaux et 271 lb-pi de couple avec une boîte automatique à six rapports. Les autres viennent avec un 4-cylindres turbo de 2,5 litres générant une puissance de 277 chevaux, complétée par une transmission automatique à double embrayage à huit rapports.

Design extérieur de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Conduite du Hyundai Santa Fe 2024

Le confort de conduite demeure la priorité de ce nouveau Santa Fe. Si la puissance du moteur de 2,5 litres est bonne, nous n’avons pas apprécié la réponse à l’accélération, hésitante et erratique. La tenue de route n’est pas athlétique, mais la plupart des acheteurs de VUS n’ont jamais mis la conduite à l’avant-plan de leurs priorités.

Si vous cherchez une meilleure expérience au volant, nous vous suggérons le Mazda CX-90, ou comme plan B, un Kia Sorento.

Roue de Hyundai Santa Fe 2024 Photo : B.Charette

Le silence de conduite est bon, le confort général appréciable et en bout de piste, vous avez « beaucoup de VUS » pour votre argent.

Hyundai annonce une consommation de carburant de 10,8 litres/100 km pour la version à moteur de 2,5 litres. Nos essais ont plutôt donné des résultats autour de 12,2 litres/100 km sur des routes secondaires, le plus souvent à moins de 80 km/h. Des résultats peu convaincants.

Lors du lancement, le moteur de 1,6 litre n’était pas présent.

Le mot de la fin

Le Hyundai Santa Fe 2024 promet un nouveau chapitre dans l’histoire de ce VUS populaire. Avec son design audacieux, ses performances raffinées et ses fonctionnalités polyvalentes, il s’annonce comme un choix incontournable pour ceux qui recherchent l’équilibre parfait entre style, confort et aventure. Avec un prix réaliste et une garantie de premier plan, ce Sante Fe est promis à un bel avenir.

Questions à se poser

Au moment où Hyundai redéfinit son modèle de VUS intermédiaire, il faut se demander ce que la marque coréenne va faire avec son Palisade. Ira-t-on dans la même direction que le Santa Fe, ou tentera-t-on de garder une clientèle plus conservatrice ? Nous allons bientôt le savoir.

Points forts Un style unique

Un style unique Confort général appréciable

Confort général appréciable Aménagement intérieur bien conçu Points faibles Boîte DCT à repenser (avec le moteur de 2,5 litres)

Boîte DCT à repenser (avec le moteur de 2,5 litres) Consommation de carburant décevante

Aperçu de Hyundai Santa Fe 2024 de l'arrière Photo : B.Charette

Les concurrents du Hyundai Santa Fe 2024