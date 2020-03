La semaine dernière, on vous faisait part d’un rappel de fourgonnettes Sedona chez Kia, plus précisément en raison d’un risque d’incendie. Vendredi dernier, c’est la maison mère Hyundai qui y allait d’un rappel similaire, cette fois pour 13,552 modèles Sonata 2013 et 2014 produits entre novembre 2012 et janvier 2014 pour le marché canadien.

Au sud de la frontière, Hyundai effectue la même opération pour environ 207 000 Sonata, évidemment pour le même problème. Le nombre total d’unités concernées sur la planète n’a pas été dévoilé.

Le problème est que le tuyau à basse pression d’alimentation en carburant peut se fissurer avec le temps en raison de la chaleur générée dans le compartiment moteur. Une éventuelle fuite de carburant en résultant pourrait augmenter le risque d’incendie. C’est ce que l’on retrouve dans un document de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada.

Les occupants pourraient également détecter une odeur de carburant liée à ce problème. Lors du rappel Kia publié la semaine dernière, des cas de propriétaires ayant vécu cette situation avaient été rapportés.

Ce qui est agaçant, c’est que Hyundai n’a pas encore trouvé de solution à ce pépin. Le constructeur automobile a déclaré qu’il « pense que le matériau utilisé pour produire la conduite d’alimentation en carburant pourrait être plus sensible à la chaleur dans certaines conditions de fonctionnement du véhicule. »

Ça nous semble une évidence.

La compagnie a déclaré qu’elle continuait d’étudier les causes potentielles du problème.

« Nous travaillons à la mise au point d’une solution dès que possible », a déclaré le porte-parole Michael Stewart lors de courriels adressés au magazine Automotive News.

« Les propriétaires peuvent continuer à conduire ces véhicules. Nous n’avons pas connaissance d’incendies, d’accidents ou de blessures liés à cette situation », a-t-il déclaré.

Hyundai a informé la NHTSA du rappel de sécurité le 28 février dernier. Les concessionnaires et les propriétaires aux États-Unis seront avertis d’ici le 24 avril. Hyundai Canada n’a pas encore indiqué à quel moment elle était pour faire de même.

Le fournisseur Hanil Tube USA de Tallassee, en Alabama, a été identifié comme le fabricant de la pièce visé concernant les Hyundai Sonata 2013-14.