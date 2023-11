• La prochaine Hyundai Elantra N pourrait profiter d’une mécanique plus puissante.

La version N de la Hyundai Elantra est une bête sportive peu commune. Cette voiture n’est pas étonnante ; elle est renversante. Auto123 a eu l’occasion de la tester à fond sur piste, et disons qu’elle a fortement impressionné. Elle n’a jamais bronché.

Voilà ce qui arrive lorsqu’un constructeur comme Hyundai dégote le responsable de la conception de l’ancienne M5 chez BMW, Albert Biermann.

Au début de cette année, l’Elantra N a profité d’une mise à niveau stylistique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La puissance de sa mécanique 4-cylindres turbo de 2,0 litres est cependant demeurée inchangée à 276 chevaux et 289 lb-pi de couple. Ce moulin peut travailler de concert avec une transmission automatique huit rapports à double embrayage, ou une bonne vieille boîte manuelle à six engrenages.

Moteur de la Hyundai Elantra N 2024 Photo : Hyundai

Et bien, voilà, il appert que chez Hyundai, on aimerait donner plus de vie au modèle, ce qui va à contre-courant de ce qui se fait ailleurs dans l’industrie alors qu’on réduit la taille des motorisations un peu partout.

N’ayez crainte ; la compagnie n’a pas l’intention de greffer un V6 ou un V8 sous le capot de ce modèle, mais plutôt un 4-cylindres turbo de 2,5 litres.

En entrevue avec le site CarExpert, Albert Biermann, le père de la division N, a déclaré qu’il s’était assuré que l’Elantra N pourrait accueillir ledit moteur turbo de 2,5 litres avant de quitter son poste pour une retraite bien méritée. « Techniquement, nous sommes prêts à continuer avec les voitures N à combustion interne. Avant de partir, je me suis assuré que l’Elantra pouvait poursuivre sa route avec le moteur turbo de 2,5 litres. Elle peut l’accueillir, avec tout ce que cela implique. »

Albert Biermann a souligné qu’une Elantra N profitant d’une motorisation plus puissante pourrait être vendue aux États-Unis et sur d’autres marchés, comme l’Australie, mais que certaines régions pourraient en être privées. Parlant de ces marchés, il déclare ceci : « Ils rêvent tous du nuage des véhicules électriques, du paradis des véhicules électriques ; ils ne s’intéressent pas aux voitures à combustion. »

Hyundai Elantra N 2024, logo N Photo : Hyundai

Si Hyundai décide de doter l’Elantra N d’un moteur plus puissant, on peut s’attendre à ce que ce soit avec la prochaine génération de modèles. « Je pense que dans le courant de l’année, une décision sera prise quant à savoir si la prochaine génération de l’Elantra sera dotée d’un moteur N ou non. Techniquement, c’est possible. Avec un moteur turbo de 2,5 litres et des normes d’émission plus strictes, je pense que nous pouvons encore obtenir un bon niveau de puissance, peut-être le même qu’aujourd’hui, mais ce moteur a d’abord besoin du traitement N », a ajouté l’homme qui agit aujourd’hui à titre de conseiller auprès de l’entreprise.

Puisque le modèle vient d’être revu, il ne faudrait pas s’attendre à voir cette mécanique d’ici trois ans, à moins qu’on la greffe à la version actuelle. La compagnie vient aussi de lancer son premier modèle N électrique avec l’Ioniq 5 N. Est-ce qu’une électrification de l’Elantra N est possible ?

Albert Biermann a mentionné qu’une prochaine Elantra N conserverait son moteur à combustion.

On verra bien quelle direction prendra la compagnie. La version N Line de la Sonata utilise un 4-cylindres turbo de 2,5 litres (290 chevaux et 311 lb-pi de couple). On devine que ce moteur serait recalibré pour être encore plus puissant, s’il était utilisé pour une Elantra N. Et n’écartons pas tout de suite une forme d’électrification.

Trois ans dans l’industrie, c’est une éternité par les temps qui courent.