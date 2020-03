Hyundai dévoile des images de la prochaine Elantra

La septième génération de la Hyundai Elantra doit être présentée la semaine prochaine lors d’un événement qui aura lieu en Californie. En prévision de ce dévoilement, Hyundai a publié quelques images, question de nous mettre l’eau à la bouche.

Un des éléments clés du design extérieur est l’union de trois lignes de caractères en un seul point sur les portières avant, créant ce que Hyundai appelle son « aspect polyédrique ». « Cette formation est un défi audacieux, qui a été jusqu’ici évité dans la conception des voitures, marquant l’esprit perturbateur de l’Elantra », a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué.

À l’intérieur, l’accent est mis sur le conducteur avec des écrans côte à côte pour l’instrumentation et le système multimédia.

« Des structures basses et larges partent de la porte et se connectent jusqu’à la console centrale, tandis que la grande interface composée de deux écrans harmonieusement intégrés augmente la sensation sportive de la voiture », a déclaré le constructeur. La partielle intégration de l’écran du système multimédia au bloc d’instruments, les accents contrastant au volant, ainsi que le caractère épuré de l’habitacle, sont des éléments frappants.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La nouvelle Elantra sera plus longue, plus basse et plus large que celle qu’elle remplace. Elle se présente sous les allures d’un coupé quatre portes avec un toit incliné à l’arrière dans le cadre de son thème de conception « Parametric Dynamics ».

À l’arrière, on reconnaît une signature qui se rapproche de celle de la nouvelle Sonata. L’avant semble un peu moins plongeant, toutefois. Vu la popularité du modèle, on a peut-être cherché à moins choquer.

La première mondiale de l’Elantra 2021 aura lieu le 17 mars à West Hollywood. À ce moment, nous aurons plus de détails à vous transmettre, notamment en ce qui a trait aux variantes et aux mécaniques qui seront réservées au modèle.

L’Elantra est la voiture la plus vendue de Hyundai dans le monde avec plus de 13,8 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement en 1990.

Notre essai de la Hyundai Elantra 2020