Cela ne devrait plus être le cas, mais j’entends encore des gens qui hésitent à mettre un produit Hyundai sur leur liste d’achats lorsqu’ils considèrent faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. Leur argument ? La Pony ! Le constructeur automobile coréen s’est battu longtemps pour se débarrasser de sa réputation de producteur de voitures bon marché et il a réussi ; il ne mérite plus d’être perçu ainsi depuis longtemps.

Au contraire, depuis de nombreuses années, la firme propose de solides VUS comme le Tucson et le Santa Fe, mais aussi des voitures de qualité qui rivalisent avec les gros canons établis en offrant une construction de haute qualité et plus d’équipements. Par exemple, la Sonata et… l’Elantra.

L’Elantra est particulièrement crédible face aux autres voitures de sa catégorie. De plus, elle offre suffisamment d’espace pour s’inviter dans toutes conversations lorsqu’on envisage une berline intermédiaire, même s’il s’agit d’une compacte. Bien sûr, on n’y est pas tout à fait, car la large console centrale prend plus de place qu’elle ne le devrait à l’avant et l’espace demeure exigu pour les adultes de grande taille à l’arrière. Malgré tout, à l’avant, l’espace est plus vaste que celui d’une voiture compacte typique. Et il en va de même pour le coffre qui, avec 407 litres, est plutôt généreux pour ce segment de berline (bien que celui de la Civic soit encore plus grand).

La surabondance d’espace et d’équipements de série offerts avec l’Elantra est l’un des facteurs qui ont permis au modèle de se hisser à la troisième place dans sa catégorie, derrière les Honda Civic et Toyota Corolla. La seule chose qui empêche l’Elantra d’affronter sérieusement les deux meneuses est la réputation de son créateur… et l’héritage de la Pony.

Les versions

Sans compter les variantes Sport, GT cinq-portes et GT N Line, la compacte de Hyundai se décline en quatre versions : Essential, Preferred, Luxury et Ultimate.

En optant pour la première, vous obtenez… l’essentiel. Cela signifie des roues en acier de 15 pouces, des sièges en tissu, une boîte de vitesses manuelle, un écran tactile de 5 pouces (5 !), pas de régulateur de vitesse (c’est une option), etc. Les sièges avant sont chauffants, tout comme les rétroviseurs extérieurs ; c’est toujours ça de gagné.

C’est cependant avec la version Preferred que l’Elantra devient intéressante si vous souhaitez plus qu’un simple moyen de vous rendre du point A au point B. D’une part, la transmission variable intelligente (IVT), de série ici, nous offre des modes de conduite, bien qu’il n’y ait pas vraiment de gains en matière de performance ou d’agrément de conduite lorsque vous passez en mode Sport (à moins d’apprécier les pleurnicheries persistantes du moteur). En fait, mieux vaut rester avec le mode Smart.

Cette version est équipée des alertes d’angles morts et de collision arrière, ainsi que d’un volant chauffant et de roues en alliage de 16 pouces. D’autres caractéristiques de sécurité sont offertes en option comme l’assistance à la prévention des collisions avant (avec avertissement de collision imminente), l’assistance au maintien dans la voie, l’alerte de sortie de voie et l’aide au démarrage en pente. L’écran s’agrandit pour atteindre une taille plus acceptable de sept pouces (qui intègre Android Auto et Apple CarPlay) et le volant et le pommeau du levier de vitesse s’enveloppent de cuir.

La finition Luxury ajoute des jantes en alliage de 17 pouces, un climatiseur automatique à deux zones, deux ports USB, des sièges en cuir et une approche noir brillant distinct au faciès.

Le modèle haut de gamme Ultimate est doté d’un écran encore plus grand (huit pouces), d’une chaîne audio Infinity de qualité supérieure, d’un écran de quatre pouces à affichage TFT au bloc d’instruments, d’un siège conducteur à réglage électrique en huit directions (avec support lombaire), de sièges arrière chauffants, de la recharge sans fil pour appareils cellulaires, d’un régulateur de vitesse adaptatif, de l’assistance à l’évitement de collisions avant avec détection des piétons et d’une alarme à la sortie pour éviter de heurter un cycliste. De plus, dans cette version, les phares et les feux sont à DEL.

Le groupe motopropulseur

Toutes les Elantra berline 2020 sont équipées d’un moteur 4 cylindres de 2 litres. Solide, mais peu excitant, il développe 147 chevaux. Si vous optez pour l’Elantra Sport, vous profiterez alors d’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre, légèrement plus épicé et développant 201 chevaux.

En 2020, la transmission automatique à six vitesses ne fait plus partie de l’offre. Elle a été remplacée par une CVT peu excitante, mais compétente (que la société appelle IVT pour Intelligent Variable Transmission, comme mentionné plus haut). La boîte manuelle peut toujours être utilisée comme transmission de base.

Le moteur 2 litres remplace une unité de 1,8 litre qui a eu son lot de problèmes au fil des ans. Nous ne pouvons qu’espérer que ce ne soit pas le cas avec son successeur.

Sur la route

Dans l’ensemble, l’Elantra 2020 se comporte à la hauteur de son image ; solide, bien assemblée, mais pas particulièrement excitante. La CVT (pardon, IVT) fait mieux que ce que l’on pourrait craindre, avec moins d’élasticité que de nombreuses unités de ce type qui font hurler les moteurs et saigner les oreilles. Vous obtiendrez cela aussi si vous poussez l’Elantra à fond, mais ce n’est pas le but avec cette voiture. Allez-y doucement et tout ira bien, d’autant plus que la puissance brute du moteur est suffisante pour ce genre de modèle.

La direction n’est pas exactement précise et incisive, mais elle n’est pas déshonorante. Le freinage est solide ; aucune raison de se plaindre ici. Et l’Elantra se montre relativement agile en virage, grâce à ce qui semble être un châssis assez rigide et une bonne qualité de construction dans l’ensemble.

L’aménagement intérieur m’a également plu, avec toutes les fonctions nécessaires accessibles par des boutons à portée de main. Voilà qui est très utile pour ne pas avoir à quitter la route des yeux pour jouer avec l’écran tactile. J’ai particulièrement apprécié la facilité d’accès aux boutons des fonctions de chauffage des sièges et du volant.

Consommation de carburant

Certains se plaindront de l’arrivée d’une CVT (excusez-moi, IVT) avec l’Elantra en 2020, mais le fait est qu’elle est parfaitement compétente, mais qu’elle contribue surtout à réduire la consommation de carburant, du moins sur papier : l’Elantra 2019 affichait une consommation combinée de 7,4 l / 100 km, mais l’édition 2020 affiche un excellent rendement à 6,8 l / 100 km. Je dis bien sur papier. Ma semaine d’essai, dominée par la conduite en ville, s’est soldée par un combiné de 8,6 l / 100 km.

Prix

Le prix de l’Elantra 2020 fait un petit saut pour passer de 16 999 $ à 17 149 $. Un autre 1700 $ vous permet d’obtenir l’Essentiel, mais avec la IVT. Ensuite, la version Preferred s’annonce à 20 599 $, la Luxury à 24 299 $ et l’Ultimate à 27 599 $.

Outre les quatre versions de la berline Elantra, vous pouvez également opter pour la variante GT 5-portes (20 599 $) ou pour l’Elantra Sport, dont le prix de détail commence à 25 499 $. Au-delà de ces deux modèles, vous pouvez aussi y aller pour l’Elantra GT N Line, plus sportive, à partir de 27 199 $.

L’Elantra est toujours une proposition de grande valeur, qu’on ne se trompe pas là-dessus. Cependant, on peut se demander si Hyundai peut toujours revendiquer la carte de l’avantage qualité/prix pendant encore longtemps. La Civic et la Corolla, par exemple, offrent plus d’équipements de série que jamais auparavant et on pourrait même dire qu’elles ont effacé l’écart qui les séparait de la berline compacte coréenne. En attendant, la Mazda3 propose la transmission intégrale en option, un argument de vente certain auprès des Canadiens, et Nissan vient de lancer sa nouvelle Sentra redessinée, joliment emballée et dotée de nouvelles technologies et de nouveaux équipements.

On aime

Qualité de construction

Liste d’équipement généreuse au sommet de la gamme

Bonne puissance du moteur

Intérieur spacieux, surtout à l’avant

Ergonomie

On aime moins

Modèle de base assez dépouillé

Le mode Sport n’est pas un facteur

Pas d’option hybride

Une traction intégrale ?

La concurrence principale

Honda Civic

Mazda Mazda3

Nissan Sentra

Toyota Corolla

Volkswagen Jetta