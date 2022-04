Photo : Hyundai Le nouveau Hyundai Palisade révisé, avant

Hyundai a partagé quelques images qui laissent entrevoir une modification légère du design de son VUS intermédiaire Palisade, alors que la présentation officielle du modèle révisé doit avoir lieu au Salon de l'auto de New York le 13 avril.

L'accent est mis ici sur l'avant du véhicule, donc pour en savoir plus sur la silhouette, l'arrière ou l'intérieur du prochain Palisade, nous devrons attendre une autre semaine. Il en va de même pour les changements éventuels du groupe motopropulseur, bien que nous ne nous attendions pas à de grandes modifications sur ce front, si tant est qu'il y en ait.

Revenons à la face avant, qui a clairement reçu l'attention des stylistes de Hyundai. Les feux à DEL sont différents, et le modèle présente maintenant un nez qui semble encore plus proéminent et vertical qu'auparavant.

Pour en savoir plus, restez à l'écoute la semaine prochaine, plus précisément le 13 avril à 9 h 45 HAE.

