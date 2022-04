New York, New York – C’est dans la Grosse Pomme que Hyundai a levé le voile ce matin sur son nouveau VUS phare, le Palisade 2023.

Le plus imposant véhicule commercialisé par Hyundai en est déjà à sa quatrième année sur nos routes et dans le créneau des véhicules utilitaires, la compétition est féroce : il est donc déjà temps pour quelques modifications d’usage. D’ailleurs, à ce même Salon de l’auto de New York, l’autre constructeur coréen, Kia, a aussi profité de son passage dans la métropole américaine pour dévoiler le nouveau Telluride, le cousin éloigné du Palisade.

Pour garder l’intérêt du public à son maximum, un constructeur se doit de réviser sa gamme de véhicules le plus souvent possible. Voilà qui explique cette refonte de mi-parcours pour le Palisade.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade 2023, trois quarts arrière

Un extérieur plus massif

Il faut l’avouer, la devanture du modèle sortant ne faisait pas l’unanimité du public. Trop de chrome, disaient certains, tandis que d’autres pestaient contre cette forme de grille de calandre. Peu importe, la nouvelle version fait table rase ou presque et introduit ce faciès résolument plus « robuste ». Le grillage n’est pas sans rappeler celui que le département de design a intégré au Santa Cruz ou même au Tucson, mais avec une carrure plus affirmée.

La signature des feux de jour aux DEL, bien que différente, est toujours là pour illustrer la hauteur du véhicule et son côté technique, si on se fie aux dires du constructeur du moins.

Les modifications esthétiques ont surtout été concentrées à l’avant du véhicule. Hyundai a bien sûr travaillé sur un nouveau dessin pour les jantes, tandis qu’un pare-chocs redessiné fait également partie de ce changement de mi-parcours, mais c’est à peu près tout.

Notez aussi l’ajout d’une livrée Urban avec le même genre d’attributs que pour le Tucson et le Santa Fe, tous deux disponibles avec l’écusson urbain. Cette nouvelle livrée pour 2023 va se distinguer de ses pairs par sa finition assombrie, son bouclier avant plus agressif, idem pour les bas de caisse, tandis que les jantes de 20 pouces auront-elles aussi une apparence plus robuste. Même les supports de toit sont noirs sur cette livrée.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade 2023, habitacle

Un habitacle familier, mais…

Au premier coup d’œil, il ne serait pas déplacé de penser que l’ambiance est la même que dans le modèle commercialisé chez nous depuis 2020, et c’est le cas. Toutefois, il faut prendre le temps de redécouvrir cet intérieur révisé avant de saute aux conclusions. Le volant est de nouvelle facture, tout comme le siège Ergo du conducteur, ce dernier qui a été conçu pour un confort accru et réduire la fatigue lors des excursions prolongées.

La deuxième rangée, quant à elle, offre même la ventilation pour les journées chaudes. Hyundai a aussi pris le temps d’ajouter des buses de ventilation verticales à cet endroit.

Finalement, la planche de bord revêt un nouvel écran d’information derrière le volant avec de nouveaux thèmes pour l’éclairage d’ambiance.

Et comme il est important d’offrir des véhicules connectés de nos jours, plusieurs ports USB-C ont été greffés à l’habitacle pour notamment accélérer la recharge. À ce sujet, sachez que le plateau de recharge par induction pour appareil intelligent est plus rapide que par le passé. Un rétroviseur digital est également disponible à bord, ce genre de gadget qui facilite grandement les manœuvres de stationnement lorsque le coffre est plein de matériel.

Toujours à l’arrière, les vitres de la deuxième rangée de sièges sont de type acoustique pour couper les bruits provenant de l’extérieur, mais cette nouveauté est exclusive au modèle cossu Calligraphy.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade 2023, calandre, capot

Une mécanique connue

Même si Hyundai est l’un des joueurs les plus tenaces en matière d’électrification, le nouveau Palisade 2023 poursuit son chemin avec le même groupe motopropulseur bien connu du public. En effet, le V6 atmosphérique à cycle Atkinson de 3,8-litres de cylindrée est de retour sous le capot, le moulin qui livre une puissance de 291 chevaux et un couple optimal de 262 lb-pi. La boîte de vitesses automatique à huit rapports est elle aussi de retour, tout comme le rouage intégral HTRAC livré de série.

Notez qu’il y a également un nouveau mode remorquage pour la traction intégrale, ce dernier ajuste les réactions du groupe motopropulseur, prolongeant les premiers rapports plus longtemps en plus de réduire la fréquence de la réponse des changements de vitesses. Remarquez, les autres modes de conduite (Normal, Sport et Smart) sont toujours au programme.

(Un peu) plus de sécurité à bord

Le gros utilitaire était bien nanti en matière de sécurité automobile avec une panoplie de dispositifs, mais il semble que ce n’était pas suffisant aux yeux des stratèges. En effet, de nouveaux coussins gonflables pour les collisions latérales arrière sont livrés sur toutes les versions du modèle. On compte également tous ces systèmes : assistance d’évitement de collision frontale, assistance d’évitement de collision dans les angles morts, régulateur de vitesse intelligent, aide au maintien dans la voie, assistance de conduite sur l’autoroute, assistance d’évitement de collision arrière avec le trafic transversal et bien plus encore.

De nouvelles options Bluelink

Hyundai regroupe sa suite d’applications sous la bannière Bluelink et avec ce Palisade repensé, cette suite est optimisée pour améliorer l’expérience des propriétaires du Palisade. Il y a de nouvelles fonctions comme la gestion à distance du profil pour les préférences de magasinage. De plus, Hyundai introduit finalement un démarreur à distance avec des fonctions pour activer la sellerie chauffante et même les sièges ventilés.

Le mot de la fin

Bien que les prix canadiens ne soient pas encore connus, on peut tout de même s’attendre à une gamme de prix équivalente à celle de 2022. Les premiers exemplaires sont quant à eux attendus plus tard cet été.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade 2023, avant