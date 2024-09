La gamme du Hyundai Ioniq 5 s'enrichit d'un nouveau membre pour 2025. La version XRT est axée sur le tout-terrain. On a vu ça ailleurs dans le segment des véhicules électriques, par exemple chez Ford qui a lancé une version Rally de son Mustang Mach E. Subaru, pour sa part, a toujours vanté les capacités hors-route de son Solterra.

Peut-être plus pertinent pour la majorité des acheteurs potentiels, le multisegment tout électrique de Hyundai offre également plus d'autonomie, avec jusqu'à 450 km disponibles avec le modèle Preferred Long Range AWD, et 499 km avec la variante RWD.

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, avant | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 2025 – quoi de neuf ?

Outre l'arrivée du nouveau XRT, l’Ioniq 5 2025 bénéficie d'une face avant modifiée, d'un nouveau diffuseur arrière et de jantes plus aérodynamiques, ainsi que d'un essuie-glace arrière. Deux nouvelles couleurs extérieures sont ajoutées à l'offre, Atlas White Matte et Ecotronic Gray Matte.

L'augmentation de l'autonomie n'est pas négligeable, puisque les 450 km (modèle AWD) et 499 km (modèle RWD) remplacent respectivement les 414 km et 488 km des anciens modèles. À noter que la nouvelle variante à moteur unique Preferred Standard Range du Ioniq 5 a une autonomie estimée à 386 km.

À l'intérieur, le nouveau Ioniq 5 a également été modernisé : les commandes de climatisation ont été redessinées et l'emplacement du socle de recharge sans fil pour téléphone et des commandes des sièges a été modifié. L'écran d'infodivertissement reste inchangé, avec une diagonale de 12,3 pouces, mais il bénéficie d'une mise à jour logicielle. Auparavant en option, l'intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto est désormais de série. Il y a quelques nouvelles fonctions d'aide à la conduite, notamment le suivi de la voie et un assistant de stationnement intelligent à distance mis à jour. Une fonction d'évitement des collisions pendant le stationnement est disponible en option.

Par ailleurs, le volant détecte désormais la présence - ou l'absence - des mains du conducteur.

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, de profil | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025

La nouvelle variante XRT a l'allure d'un tout-terrain robuste, jusqu'à un certain point, on s’entend. Le modèle est doté de boucliers avant et arrière uniques, d'une part. On retrouve à l’arrière un écusson XRT. Ce modèle est également équipé d'une suspension rehaussée de 23 mm et repose sur des jantes noires de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain (235/60R18). Le revêtement noir autour de ces pneus est orné d'un motif de camouflage numérique.

L'intérieur se compose de sièges en H-Tex, d'une garniture de toit noire et de l'emblème XRT. Deux couleurs intérieures sont exclusives à la XRT : Ultimate Red et Cosmic Blue Pearl.

La version XRT offre aux conducteurs un angle d'approche de 19,8 degrés et un angle de départ de 30 degrés.

L’Ioniq 5 XRT ne peut être proposée qu'avec le groupe motopropulseur AWD à double moteurs, qui dispose d'une batterie plus importante de 84 kWh. Hyundai n'a pas encore communiqué de chiffres sur l'autonomie de ce modèle.

Il est à noter que l’Ioniq 5 XRT 2025 sera le premier modèle Hyundai équipé d'une prise North American Charging Standard (NACS) intégrée. Ce ne sera pas le cas pour les autres variantes de la Ioniq 5 2025, qui seront équipées d'une prise CCS classique et d'un adaptateur pour la recharge sur les stations NACS (c'est-à-dire les stations Tesla).

Hyundai Ioniq 5 Limited 2025 | Photo : Hyundai

Prix du Hyundai Ioniq 5 2025 au Canada

Hyundai n’a pas annoncé cette semaine les prix de son Ioniq 5 2025. Nous pouvons nous attendre à ce que cela se fasse plus près de la date de lancement du modèle. Produite dans l'usine Hyundai de Géorgie, aux États-Unis, le nouveau Ioniq 5 et son essuie-glace arrière - ainsi que la nouvelle finition XRT - devraient arriver chez les concessionnaires Hyundai canadiens dans le courant de l'année.

Hyundai Ioniq 5 Limited 2025, trois quarts arrière | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 Limited 2025, intérieur |

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, volant |

Hyundai Ioniq 5 Limited 2025, au chargement | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, roue | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, calandre | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 XRT 2025, feu | Photo : Hyundai