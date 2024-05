• Kia a dévoilé en Corée du Sud la version 2025 de son véhicule électrique EV6.

Il y a quelques semaines, on vous annonçait que Kia préparait une version mise à jour de son modèle électrique EV6. Cette dernière vient d’être dévoilée du côté de la Corée du Sud, préfigurant au passage les changements qui seront également apportés aux variantes commercialisées chez nous, en Amérique du Nord.

Outre le style qui profite de retouches, une plus grosse batterie est également de la partie.

La plupart des changements s’inscrivent dans la continuité et rejoignent ce qui a été fait avec le Hyundai Ioniq 5 plus tôt cette année, en ce qui concerne l’animation. Ainsi, la batterie de 77,4 kWh est remplacée par une nouvelle unité de 84,0 kWh, ce qui va se traduire par une augmentation de l’autonomie. Reste à voir jusqu’à quel point. Elle est présentement de 499 km, au mieux. On peut s’attendre à quelque chose approchant les 550 km, mais il faudra confirmer le tout.

Kia EV6 GT-Line 2025 (Corée du Sud) | Photo : Kia

Visuellement, le changement le plus frappant est le design des phares et du bouclier. Les nouvelles unités sont dotées d’une partie en forme de C qui vient ceinturer l’unité d’éclairage principale. Tout est à DEL, soit dit en passant. Quant au bouclier, il est beaucoup plus stylisé. À l’arrière, le feu conserve sa forme en flèche, mais voit un nouveau triangle s’ajouter à chaque extrémité. La variante GT-Line hérite également des pare-chocs avant et arrière redessinés pour la différencier des variantes d’entrée de gamme.

Kia EV6 2025 (Corée du Sud), intérieur | Photo : Kia

À bord, L’EV6 profite toujours d’un écran panoramique incurvé, mais on promet que ce dernier sera plus sophistiqué. Il faudra l’utiliser pour voir ce qui a été changé.

Un nouveau volant peut aussi être observé, alors qu’on a revu le pavé de recharge sans fil afin que les téléphones soient mieux sécurisés. Un système d’authentification par empreinte digitale et un nouveau logiciel multimédia qui ajoute Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont aussi de la partie.

Bien sûr, les changements apportés en Corée ne garantissent pas qu’ils soient de la partie chez nous, mais parallèlement, nous n’avons pas de raison de croire que ces retouches ne seront pas les mêmes pour les versions qui nous sont réservées.

Nous ne tarderons certainement pas à voir apparaître les variantes nord-américaines de ce Kia EV6 modernisé pour 2025.

Kia EV6 2025 (Corée du Sud), trois quarts arrière | Photo : Kia

Kia EV6 GT-Line 2025 (Corée du Sud), arrière | Photo : Kia

Kia EV6 2025 (Corée du Sud), au chargement | Photo : Kia

Kia EV6 GT-Line 2025 (Corée du Sud), hayon | Photo : Kia

Kia EV6 2025 (Corée du Sud), trois quarts avant | Photo : Kia