Hyundai offre un aperçu d’une future Ioniq 6 N

• Hyundai offre un aperçu de la version N de sa Ioniq 6, qui sera dévoilée le mois prochain.

Avec les modèles électriques, les constructeurs peuvent offrir aux consommateurs un niveau de performance de très haut niveau, le genre qu’on ne retrouve qu’avec des sportives exotiques dans l’univers des véhicules à essence.

C’est quelque part contraire à la mission même d’une voiture électrique, soit d’offrir le plus d’autonomie possible et de dépenser le moins d’énergie possible, mais la puissance, la performance, et des chiffres à couper le souffle, c’est toujours attrayant auprès de la clientèle.

Les constructeurs en profitent donc pour nous montrer leur savoir-faire en repoussant constamment les limites. Chez Hyundai, nous avons eu un aperçu de ce que la compagnie pouvait faire avec la version N du VUS Ioniq 5, la première variante d’un modèle électrique provenant de la division de performance N.

Et voilà que Hyundai prépare un deuxième modèle N tout électrique, soit une version vitaminée de la berline Ioniq 6.

Hyundai Ioniq 6 N | Photo : Hyundai

Pour nous mettre l’eau à la bouche, la compagnie a publié hier une série d'images qui nous donnent un aperçu du véhicule. Le constructeur nous en avait donné une idée plus tôt cette année en partageant des détails sur les retouches apportées à l’Ioniq 6 régulière pour 2026.

Les nouvelles images donnent un aperçu de l’aileron arrière, qui est accompagné d’un deuxième aileron intégré à la carrosserie.

Hyundai Ioniq 6 N | Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 6 N | Photo : Hyundai

Hyundai indique également que l’Ioniq 6 N va profiter d’ailes évasées, ce qui va se traduire par une posture plus large. Des pneus de performance, des freins plus puissants et d’autres caractéristiques axées sur la performance sont également attendus avec ce modèle.

Pour les détails concernant la performance, il faudra patienter… mais pas trop longuement. La compagnie a mentionné que sa berline de haute performance sera dévoilée en juillet. On peut s’attendre à ce qu’elle profite des mêmes organes qui animent l’Ioniq 5 N, soit un groupe propulseur offrant quelque chose autour de 641 chevaux, avec le rouage intégral de la partie.