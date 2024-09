La future Hyundai Ioniq 6 N à l’essai

La division N chez Hyundai est synonyme de performance. On a vu à quel point elle était capable de nous en mettre plein la vue avec les premiers modèles à essence qu’elle a proposée, nommément les Veloster N, Kona N et Elantra N. Elle nous a aussi montré de quel bois elle pouvait se chauffer avec des organes tout électriques, avec cette fois le VUS Ioniq 5 N. Le niveau de performance de ce dernier a renversé tous ceux qui en ont pris le volant.

Et voilà que la compagnie nous prépare autre chose, soit une autre version N d’un modèle électrique. La « victime » est la berline Ioniq 6, qui a été vue à l’essai en préparation N.

Une fois une formule de la sorte mise sur pied, la chose la plus facile à faire pour un constructeur est de la reproduire avec d’autres modèles.

La Hyundai Ioniq 6 | Photo : D.Boshouwers

Nous ne pouvons pas partager les images captées par les photographes-espions (elles sont faciles à trouver sur le Net), mais elles montrent des Ioniq 6 camouflées et pourvues d’améliorations sur le plan de la performance, en pleine action près du célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne.

Parmi les changements visibles sur les modèles, on trouve des passages de roue modifiés pour s’adapter à une voie plus large, un système de freinage plus puissant avec des disques avant qui meublent pratiquement les jantes de 20 pouces montées sur le véhicule, ainsi qu’un aileron arrière fixe.

La Ioniq 6 propose déjà 320 chevaux grâce à deux moteurs et au rouage intégral. Le VUS Ioniq 5 N développe 600 forces, et propose des pointes à 641 chevaux. On peut donc s’attendre au même genre de prestation avec la berline, à l’exception que son comportement risque d’être encore plus intéressant en raison de son centre de gravité, simplement plus près du sol.

Le poids entre les deux véhicules est très semblable, toutefois, même que la berline est un tantinet plus lourde que le VUS.

Avec une Ioniq 6 N, on peut s’attendre à retrouver les mêmes éléments qu’avec le VUS, que ce soit la fonction N e-shift qui simule la sensation des changements de vitesse, le dispositif N Active Sound+ qui propose des sonorités électroniques qui reproduisent l’effet d’un véhicule doté d’un moteur à essence, ainsi que la fonction N Pedal qui applique un couple négatif à travers le groupe motopropulseur pour mettre plus de poids sur les roues avant afin d’aider à la tenue de route.

Hyundai n’a pas encore confirmé une Ioniq 6 N, mais une entrée en scène en 2025 en tant que modèle 2026 est probable si le véhicule entre en production.

La division N de Hyundai est en feu, et elle n’a pas fini de nous étonner. Elle n’aurait pas fini, non plus, de nous proposer des versions à essence. Ces dernières pourraient être électrifiées, cependant. Hyundai a déclaré en août que de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides étaient en préparation, et que certains pourraient être utilisés avec un véhicule portant la lettre N.