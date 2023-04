Hyundai Ioniq 6 2023, phares Photo : D.Boshouwers

• Le Hyundai Ioniq 6 2023 est la Voiture mondiale de l'année.

• Les lauréats des prix annuels ont été annoncés ce matin au salon de l'automobile de New York.

• Le Kia EV6 GT est la Voiture de performance mondiale de l'année 2023.

New York, New York - Hyundai a le gros sourire après l'annonce ce matin des lauréats du World Car of the Awards, édition 2023 à New York. Le constructeur coréen a remporté quatre des prix, dont le trophée de la Voiture mondiale de l'année, remporté par la nouvelle Hyundai Ioniq 6 2023.

Ce même modèle a également remporté les titres de Voiture électrique mondial de l’année et Voiture design mondiale de l'année. Sans surprise, on a vu le nom de SangYup Lee, vice-président exécutif de Hyundai et directeur du centre de design mondial de Hyundai et de Genesis, gravé sur le prix de la Personne de l'année 2023.

Kia EV6 GT 2023 Photo : D.Heyman

Kia, autre membre du groupe Hyundai, a également connu une bonne journée, le prix de la Voiture de performance mondiale de l'année ayant été décerné à son EV6 GT. Ensuite, la Lucid Air a été choisie Voiture de luxe mondiale de l'année et la Citroën C3 a été élue Voiture urbaine mondiale de l'année.

Lucid Air Photo : Lucid Motors

On se répète à dire que Hyundai a le vent dans les voiles. L’Ioniq 6 succède à l’Ioniq 5, élu Voiture mondiale de l'année il y a un an. Dans les deux cas, les véhicules électriques se sont imposés malgré - ou grâce à - des conceptions qui ne jouaient pas la carte conservatrice. Tout le monde n'a pas aimé le design de l’Ioniq 5 lorsqu'elle a fait ses débuts l'année dernière, et tout le monde n'aime pas l’Ioniq 6 cette année. Mais nombreux sont ceux qui les aiment, y compris les membres du jury.

Il se passe tellement de choses chez Hyundai en ce moment que la présentation du nouveau Kona redessiné aujourd'hui au même Salon de l'auto de New York avait presque - presque – l’air d’un événement banal. Dans un monde normal, la refonte d'un modèle très populaire comme le Kona serait une grande nouvelle, et c'en est une. C'est juste qu'il doit partager la vedette avec d'autres sur la scène très animée de Hyundai.

Le prix annuel de la Voiture mondiale de l'année a débuté son processus de sélection 2023 avec 21 modèles en lice. Les règles établies par l'organisation stipulent que les modèles doivent être vendus sur au moins deux continents et sur au moins deux marchés majeurs entre le 1er janvier 2022 et le 30 mars 2023.