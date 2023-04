New York 2023 : 10 autres véhicules qui ont marqué le salon

Salon de l'auto de New York 2023

• Plusieurs véhicules intéressants ne font pas nécessairement la manchette lors d’un salon automobile.

• Auto123 se penche sur dix véhicules qui ont retenu son attention lors de son passage au Salon de l’auto de New York.

• Reflet de la réalité, sept des dix véhicules de ce palmarès sont électrifiés d’une façon ou d’une autre.

Le Salon de l’auto de New York bat son plein, alors que les visiteurs y ont accès dès aujourd’hui. Et à l’instar des événements du genre qui se tiennent depuis la fin de la pandémie, on a droit à une édition réduite alors que plusieurs constructeurs demeurent absents ou présents de façon très partielle.

Nous vous avons présenté les nouveaux modèles qui ont été dévoilés lors de la journée « média », ainsi que d’autres qui ont retenu l’attention pour une raison ou pour une autre. À voir :

Mais qu’en est-il des produits intéressants qui étaient sur place, mais qui n’étaient pas sous les feux de la rampe cette fois-ci ?

Il n’était pas question de les oublier. En voici donc quelques-uns, avec d’autres dont la présence est aussi à souligner, pour diverses raisons.

1 — Chevrolet Corvette E-Ray

La génération actuelle de la Chevrolet Corvette, la C8, en est à sa quatrième année déjà en 2023. Une nouvelle variante se pointe pour l’occasion avec la proposition E-Ray, la première déclinaison électrifiée de l’histoire du produit.

Puisque le modèle a déjà été présenté, il ne faisait pas l’objet d’une attention particulière au salon, mais Chevrolet lui avait quand même réservé un espace bien à lui.