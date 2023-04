Hyundai Ioniq 6 2023 - Profil Photo : D.Boshouwers

• Auto123 réalise un premier essai de la Hyundai Ioniq 6 2023.

• Ce véhicule électrique est essentiellement une version berline du multisegment Ioniq 5.

• S'il peut livrer ce modèle en quantité, le constructeur aura l'occasion d'introduire un excellent modèle dans un segment relativement ouvert, celui des berlines tout électriques.

Vancouver, Colombie-Britannique - Voilà un beau problème pour un constructeur automobile : la principale plainte concernant un tout nouveau modèle est que la demande est telle qu'il pourrait y avoir de sérieux délais d'attente pour les acheteurs potentiels.

Cela demeure tout de même un problème, on s’entend. Hyundai voudra éviter d'irriter les clients comme cela s'est produit dans certains cas avec le très populaire Ioniq 5. Les prochains mois montreront si elle peut atteindre son objectif de livrer entre 2 000 et 3 000 unités au Canada cette année.

La Ioniq 6 est en vente à partir de ce mois-ci, et nous devrions donc commencer à voir au moins quelques modèles sur les routes d'ici peu. En attendant, voici ce que nous avons retenu de notre premier contact, par une belle journée de début de printemps dans la région de Vancouver.

Hyundai Ioniq 6 2023 - Design extérieur Photo : D.Boshouwers

L'extérieur

L'existence même d'une toute nouvelle berline est rafraîchissante, et fidèle à ses récents antécédents, Hyundai a produit un design qui est beaucoup plus réussi que raté. Les extrémités avant et arrière arrondies indiquent clairement une volonté de maximiser l'aérodynamisme (nous y reviendrons), mais les proportions équilibrées sont vraiment ce qui fait de la voiture un régal visuel.

La voiture se distingue par des phares LED à pixels paramétriques et un pare-chocs avant profilé, doté d'une grille de calandre active pour améliorer l'aérodynamisme. Le profil est très arrondi et donne l'impression d'une voiture de route sérieuse ; les moulures bicolores apportent une touche supplémentaire. Les poignées de porte électriques sont encastrées, plates par rapport à la carrosserie du véhicule et sensibles au toucher.

Hyundai Ioniq 6 2023 - Arrière Photo : D.Boshouwers

À l'arrière, le hayon est surmonté d'un diffuseur discret et d'un éclairage paramétrique à LED.

En ce qui concerne les dimensions, la Ioniq 6 est 220 mm plus longue que la Ioniq 5, mais son empattement est légèrement plus court ; elle n'est pas non plus aussi haute que ce modèle. Elle n'est pas non plus aussi haute que ce modèle, ce qui signifie que l'espace intérieur n'est pas aussi grand.

Dans l'ensemble, c'est une gagnante esthétique à nos yeux, et cela a été corroboré par plusieurs personnes que nous avons rencontrées ce jour-là.

Points forts Des proportions bien équilibrées

Des proportions bien équilibrées Conceptions avant et arrière réussies

Conceptions avant et arrière réussies L'éclairage arrière est un régal pour les yeux Points faibles Certains n'apprécieront pas la silhouette arrondie du coupé

Certains n'apprécieront pas la silhouette arrondie du coupé La forme a un impact sur l'espace global

Hyundai Ioniq 6 2023 - Intérieur Photo : D.Boshouwers

L'intérieur

L'intérieur reprend de nombreux éléments de son homologue crossover, la Ioniq 5. L'espace est donc ouvert, aéré et rationalisé. Le toit arrondi signifie que l'espace pour la tête est un peu limité à l'arrière. Mais les sièges sont confortables sur les deux rangées, et la qualité de la finition est digne d'un véhicule haut de gamme, comme le veut l'histoire récente de Hyundai.

Parmi les éléments remarquables, citons le volant à fond plat dont l'éclairage change lorsque l'on passe d'un mode de conduite à l'autre. C'est sur ce volant que se trouve le levier de changement de vitesse, qui n'est pas immédiatement intuitif, et dont la vue peut être légèrement obstruée en fonction de la taille et de la position du conducteur.

Le tableau de bord comporte deux écrans de 12,3 pouces, l'un pour les données du conducteur et l'autre un écran tactile multimédia. Il n'est pas surprenant que les concepteurs aient placé autant de commandes que possible sur cet écran, bien qu'il y ait toujours des boutons physiques pour les fonctions les plus essentielles, telles que le volume audio et la climatisation. Le résultat est une console inférieure ouverte avec de l'espace pour les tasses et les smartphones.

Hyundai Ioniq 6 2023 - Tableau de bord Photo : D.Boshouwers

Comme on peut le deviner en regardant la voiture de l'extérieur, l'espace pour la tête et les jambes est légèrement inférieur à celui de la Ioniq 5, et le volume global est légèrement inférieur. Dans l'espace de chargement, vous disposez de 316 litres, soit moins de la moitié de ce que vous obtenez dans la 5. Clairement, si vous prévoyez de transporter des choses régulièrement, le crossover est tout simplement plus pratique que cette berline - mais vous le saviez probablement déjà !

Points forts Moderne et confortable

Moderne et confortable Beaucoup de technologie, assez conviviale

Beaucoup de technologie, assez conviviale Qualité de la construction

Qualité de la construction Éclairage d'ambiance, autres touches agréables Points faibles Encore beaucoup de plastique

Encore beaucoup de plastique L'emplacement du levier de vitesses n'est pas idéalt

L'emplacement du levier de vitesses n'est pas idéalt Peu d'espace de chargement

Peu d'espace de chargement Commandes des vitres sur la console centrale

Technologie et sécurité

Ces dernières années, Hyundai s'est fait un devoir d'être à la fois technologiquement innovant et d'équiper généreusement ses modèles pour le prix demandé, et ce n'est pas différent. En résumé, ce qui est dans la Ioniq 5 est ici en termes de systèmes d'aide à la conduite et de fonctions de sécurité, rassemblés dans la suite de systèmes Smartsense, incluse de série dans toutes les versions.

Le système d'aide à la conduite sur autoroute a été mis à jour et rapproche un peu plus la voiture de la conduite autonome. Par exemple, le système permet de maintenir une distance déterminée avec le véhicule qui précède, d'aider à changer de voie et de s'écarter des voitures qui dérivent vers lui depuis l'autre voie. Vos besoins en matière de recharge peuvent être entièrement gérés via votre smartphone grâce à Bluelink.Une nouvelle fonction pour Hyundai est la capacité de mise à jour en direct, ce qui est bienvenu.

Hyundai Ioniq 6 2023 - Avant Photo : D.Boshouwers

Le groupe motopropulseur

La Hyundai Ioniq 6 2023 est proposée dans une version de base à propulsion avec des roues de 18 pouces. Dans ce format, la puissance est évaluée à 225 chevaux et 258 lb-pi de couple provenant de la batterie à 77,4 kWh alimentant un seul moteur de 168 kW. Mais aucun de ces chiffres n'est mémorable. Ce qui l'est, c'est l'énorme autonomie officielle de 581 km que cette configuration permet d'atteindre.

Si vous optez pour la transmission intégrale, vous devrez bien sûr vous contenter d'une autonomie moindre. Pour le modèle à traction intégrale, avec un moteur de 74 kW sur l'essieu avant et un moteur de 165 kW sur l'essieu arrière, vous obtenez une autonomie toujours très impressionnante de 509 km. Seule ombre au tableau : pour obtenir ce résultat, il faut rouler sur des roues de 18 pouces. En optant pour des roues de 20 pouces, l'autonomie est ramenée à 435 km, ce qui correspond à peu près à la position de la plupart des multisegments électriques actuels.

Toutes les versions proposent quatre modes de conduite : Eco, Normal, Sport et Neige, ainsi qu'un mode personnalisé.

La Ioniq 6 et son architecture à 800 volts ont une capacité de charge de 350 kW sur un chargeur rapide à courant continu. Trouvez-en un et vous pourrez en principe redonner 100 km d'autonomie à votre voiture en 5 minutes, ou faire passer votre charge de 10 à 80 % en 18 minutes. Pour une charge résidentielle de niveau 2, comptez un peu plus de 7 heures pour recharger complètement la batterie (à partir de 10 %).

Hyundai Ioniq 6 2023 - Sur la route Photo : D.Boshouwers

Sur la route

On peut dire ce que l'on veut de la silhouette de la Ioniq 6, mais le résultat est un aérodynamisme étonnant. Le coefficient de traînée est de 0,22, ce qui est remarquablement efficace. Le premier avantage est l'autonomie que nous avons mentionnée, supérieure à celle de la Ioniq 5. Mais si l'on ajoute à cela le placement de la batterie sous le plancher de la voiture, ce qui lui confère un centre de gravité bas et équilibré, cela signifie également que cette 6 est aussi respectueuse de la route en pratique qu'en apparence.

Sur les autoroutes et les routes secondaires sinueuses avec des dénivelés variables, cette voiture offre une expérience sans faille avec un mélange de maniabilité solide, d'accélération instantanée et forte, d'adhérence à la route et de freinage. Il est à noter que le système de freinage régénératif efficace comprend le réglage le plus élevé, appelé i-Pedal, qui permet d'arrêter complètement le véhicule. Vous pouvez vraiment parcourir de longues portions de route, dans le trafic et hors du trafic, sans jamais toucher la pédale de frein.

Son contexte idéal est peut-être la conduite sur autoroute, mais c'est une voiture amusante à conduire quand on veut justement s'amuser un peu.

Points forts Très bonne accélération

Très bonne accélération Agile sur les routes sinueuses

Agile sur les routes sinueuses Conduite souple et silencieuse

Conduite souple et silencieuse Freinage régénératif i-Pedal

Freinage régénératif i-Pedal Aérodynamisme = autonomie accrue Points faibles La direction est un peu déconnectée

Hyundai Ioniq 6 2023 - Phare, calandre Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Il est difficile de trouver de gros défauts à la Hyundai Ioniq 6 2023. Elle n'offre pas la praticité de sa sœur crossover sur certains points (garde au toit RE à l'arrière, espace de chargement), mais en contrepartie, elle est plus aérodynamique et offre donc une meilleure autonomie. Il offre une expérience de conduite agréable dans une variété de contextes routiers, se prêtant aussi bien à la conduite sur route de campagne le dimanche qu'à la croisière sur autoroute.

Le prix du modèle commence à 54 999 $ pour le modèle Preferred RWD plus les frais de 1925 $, la transmission intégrale portant le prix à 57 999 $ avant les frais. Le modèle Preferred AWD avec Ultimate Package, que nous avons conduit ce jour-là, est proposé à 63 999 $. La Hyundai Ioniq 6 2023 est admissible au rabais fédéral sur les véhicules électriques et aux rabais provinciaux, le cas échéant.

Voici quelques-unes de vos questions concernant la Hyundai Ioniq 6 2023 :

La Hyundai Ioniq 6 est-elle admissible au rabais fédéral pour les véhicules électriques ?

La structure de prix de la nouvelle Ioniq 6 la rend éligible au rabais offert dans le cadre du programme iZev, oui.

Y aura-t-il une longue attente pour obtenir la Hyundai Ioniq 6 une fois que j'aurai réservé ?

C'est là LA question. De nombreux acheteurs de la Ioniq 5 ont fait état d'une attente de plusieurs années avant de prendre livraison de leur véhicule électrique, et Hyundai est, à juste titre, réticent à faire des promesses cette fois-ci. De manière réaliste, il faut s'attendre à quelques mois d'attente. La copagnie dit vouloir livrer entre 2 000 et 3 000 unités au Canada cette année.

La concurrence principale

Polestar 2

Tesla Model 3

ÉVALUATION 82 % Performance 9/10 Design 8/10 Espace à bord 7/10 Technologie/sécurité 8/10 Efficacité énergétique 9/10 Valeur globale 8/10

Hyundai Ioniq 6 2023 - Trois quarts arrière Photo : D.Boshouwers