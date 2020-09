Hyundai et Kia ont annoncé aujourd’hui deux nouveaux rappels concernant un risque d’incendie. Au total, quelque 643 000 véhicules sont visés par cette campagne, dont le VUS Santa Fe (Hyundai) 2013-2015, ainsi que le VUS Sorento 2014-2015 et la berline Optima (Kia) 2013-2015.

Dans les documents déposés auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Hyundai décrit une situation où une fuite du liquide de frein peut survenir et causer un court-circuit électrique. Pour la Kia Optima et le VUS Sorento, le liquide peut fuir à l’intérieur de l’unité de contrôle électronique hydraulique et provoquer un court-circuit. Ce dernier peut alors entraîner un incendie.

Dans le cas du Santa Fe, le liquide peut fuir à l’intérieur du module du système de freinage antiblocage et provoquer un court-circuit électrique. Au total, 283 803 Optima, 156 567 Sedona, et 151 205 Santa Fe sont visés par le rappel. Hyundai a déclaré que le problème provient d’un « manque de rigueur et de qualité suspecté chez un fournisseur ».

Photo : Kia Kia Sorento 2014

Les propriétaires des véhicules touchés peuvent voir un témoin s’allumer au tableau de bord, sentir une odeur de brûlé ou voir de la fumée provenant du compartiment moteur. Si le voyant ABS s’allume, Hyundai recommande aux propriétaires de ne pas conduire leur véhicule et de débrancher le câble positif de la batterie. Sinon, les véhicules peuvent être conduits en toute sécurité jusqu’à ce que leurs propriétaires les fassent réparer.

Heureusement, le constructeur n’a pas connaissance de blessures liées à un début d’incendie. Cependant, Hyundai est au fait d’au moins 15 brasiers attribuables à ce défaut, tandis que Kia est au courant de 8 incidents.

Les concessionnaires inspecteront les véhicules pour détecter les fuites de liquide de frein et remplaceront gratuitement les modules, HECU ou ABS, si nécessaire. Les propriétaires de Kia devraient commencer à recevoir des avis par la poste vers le 15 octobre. Ceux qui sont détenteurs d’un produit Hyundai recevront le leur autour du 30 octobre.

Nous avons communiqué avec Kia Canada et Hyundai Canada afin de savoir combien de modèles sont touchés chez nous. Pour l’instant, Hyundai nous est revenue pour confirmer qu’au pays, 52 034 VUS Santa Fe Sport des années 2013 à 2015 étaient concernés. Nous sommes toujours en attente de la réponse de Kia.