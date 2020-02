Il y a quelques années, le groupe Hyundai/Kia réinventait la transmission à variation continue avec un système que l’entreprise nommait « intelligent ». Avec l’utilisation d’une courroie à chaîne plutôt qu’une courroie de poussée, les sociétés nous promettaient une meilleure efficacité énergétique et ça s’est concrétisé avec la sous-compacte Accent ; sa cote moyenne est passée de 7,4 à 6,5 litres aux 100 kilomètres.

Maintenant, le duo s’attaque à la boîte automatique conventionnelle, cette fois pour lui ajouter un niveau d’autonomie qui va contribuer à la rendre plus efficace sur le plan énergétique.

En gros, on parle d’une technologie de changement de vitesse anticipée. Dans la langue de Shakespeare, elle prend le nom d’Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Cette dernière permet essentiellement au véhicule de passer automatiquement à la vitesse optimale après avoir identifié les conditions de route et de circulation qui se trouve devant. Grâce à des informations de navigation (3D) envoyées en temps réel par des caméras et des radars, la boîte va s’ajuster selon la situation. Si ça ralentit devant, elle va être proactive et rétrograder au bon moment pour maximiser l’économie de carburant.

Dans le même ordre d’idée, si des pentes ou des virages sont détectés, elle va aussi se régler afin que le comportement de l’auto soit optimal à la rencontre de ces « situations ».

Toutes les informations seront transmises à l’unité de commande de la voiture, ce qui devrait permettre d’améliorer le rendement énergétique, mais aussi la tenue de route.

Selon des tests réalisés par le groupe, le système ICT Connect Shift a permis de réduire de 43 % la fréquence des changements de vitesses sur les routes où les virages étaient prononcés. La fréquence où l’utilisation des freins a été rendue nécessaire a également été réduite de 11 % dans les mêmes conditions. Conséquemment, on parle aussi d’une usure moins grande pour les freins.

Hyundai et Kia envisagent d’utiliser le système ICT Connect Shift sur leurs futurs modèles, mais ils n’ont pas précisé lesquels l’utiliseront en premier. Sans surprise, il fera partie de tout ce qui touchera la technologie autonome chez le constructeur.

Qu’en pense-t-on ?

À première vue, c’est assurément impressionnant, technologiquement parlant, du moins pour maximiser la consommation de carburant. Cependant, encore une fois, on est vis-à-vis une technologie qui materne le conducteur ; rien d’intéressant pour les passionnés de conduite. Espérons que le système laissera le choix à celui ou celle qui va se trouver derrière le volant.