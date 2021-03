Hyundai donne un aperçu de son Kona N

On sait que Hyundai nous prépare une version déjantée de son Kona et que cette dernière va camper sous l’effigie N, la division sportive du fabricant. Hier, le constructeur coréen nous a donné un aperçu de son modèle avec quelques photos qui sont loin de tout cacher.

En fait, c’est nous un look étonnamment révélateur auquel on a eu droit.

On va s’entendre, le modèle ressemble à… un Kona. Cependant, quantité de traits le définissent. À l’avant par exemple, la même calandre et les mêmes phares à DEL sont présents, mais des accents rouges autour du becquet et des jupes latérales viennent ajouter à l’allure. À l’arrière, les changements sont plus notables, entre autres avec un diffuseur important, deux gros embouts d’échappement, une bande rouge qui ceinture cette section, ainsi qu’un feu de freinage en forme de triangle au sommet de la lunette.

L’effet est très réussi.

Photo : Hyundai Hyundai Kona N, arrière

Mécaniquement, Hyundai ne fournit pas de détails, mais nous savons qu’un 4-cylindres turbo de 2 litres, probablement le même que celui utilisé avec la Veloster N, sera sous le capot. Au service du coupé au design asymétrique, la mécanique produit 275 chevaux et 260 livres-pieds de couple.

Les options de rouage et de transmission demeurent à confirmer, mais la boîte manuelle à six vitesses ou l’automatique à huit rapports et double embrayage devraient être de la partie. Des améliorations à la hauteur de la suspension et probablement le différentiel mécanique à glissement limité et à commande électronique de Hyundai seront inclus.

Bien qu’aucune date officielle de lancement n’ait été communiquée, on croit voir apparaître le Kona N au cours des prochains mois. Le modèle devrait être mis en vente peu après.

Les prix et les détails pour le marché canadien suivront.

Photo : Hyundai Hyundai Kona N, calandre