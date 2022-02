Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, écusson N

Auto123 met à l’essai le Hyundai Kona N 2022.

En 2022 - depuis quelques années, en fait - Hyundai est une marque qu'il faut absolument surveiller. Non seulement parce que la marque coréenne lance des produits très cool – dont le Kona N que vous voyez ici –, mais aussi parce qu'elle est en pleine évolution. Il n'est pas surprenant qu'une grande partie de cette évolution concerne le programme Ioniq, qui est maintenant lancé avec l'Ioniq 5 tout électrique. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils mettent également l'accent sur leur marque de performance N, qui ne propose que de bons vieux modèles de performance à moteur à combustion interne turbo.

Alors, que faites-vous si vous êtes Hyundai et que vous voulez continuer à montrer jusqu'où vous pouvez aller avec votre marque de performance naissante ?

Eh bien, vous faites une version de performance de l'un de vos plus grands vendeurs, bien sûr !

Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, profil

Le Kona N est équipé d'un 4-cylindres turbo de 2,0 litres partagé avec la toute nouvelle Elantra N, ce qui signifie également qu'il est partagé avec la variante de course de cette voiture, la N TCR, construite pour participer aux championnats de course de voitures de tourisme du monde entier. Sur papier, cela se traduit par une puissance de 276 chevaux et un couple de 289 lb-pi, transmis aux roues avant (il n'y a pas de rouage intégral prévu) par l'intermédiaire d'une boîte automatique à double embrayage à huit rapports. C'est votre seul choix ; la boîte manuelle à six rapports qui équipe l'Elantra N n'est pas disponible sur le Kona, ce qui ne surprendra probablement pas grand monde.

Sur le plan du style, le Kona N n'hésite pas à afficher son petit côté performant. Il est équipé de jantes spéciales chaussées de pneus de performance Pirelli, d'une option de peinture unique « Performance Blue » avec des bas de caisse rouges (ces couleurs existent quelle que soit la couleur choisie parmi les six disponibles, à l'exception de la couleur « Ignite Red » que l'on voit ici), d'un aileron de toit quelque peu voyant et de l'emblème N distinctif sur les bas de caisse et la calandre. Bien qu'il ne soit pas plus bas qu'un Kona standard (il s'agit toujours d'un multisegment, donc il doit être capable de conquérir les hivers canadiens), ce n'est pas le Kona 'raisonnable' de votre voisin, je peux vous le dire.

Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, intérieur

À l'intérieur, l'amour du N se poursuit avec des sièges sport spéciaux N, des détails en bleu performance sur les sièges, le levier de vitesse et les deux boutons de mode N montés sur le volant, ainsi qu'un gros bouton rouge portant l'inscription « NGR ». Il s'agit du système « N Grin Shift », qui permet d'augmenter la puissance de 10 chevaux pendant 20 secondes.

Bien que les sièges soient un peu plus rembourrés que ceux des autres Kona, même les plus larges d'entre nous – une catégorie dont je fais partie – seront parfaitement confortables. L'espace à l'arrière, quant à lui, est à peu près ce que l'on attend d'un véhicule de cette taille, ce qui veut dire que la plupart des gens ne l'utiliseront probablement que pour les enfants, comme il se doit. Cela ou pour plus de rangement, puisque les dossiers des sièges peuvent bien sûr être rabattus à plat.

Le groupe de jauges numériques de 10,25 pouces est personnalisable et reçoit un style « performance » supplémentaire qui vous donne l'impression de regarder les jauges d'une de ces voitures de course de tourisme. Il y a également un affichage de performance accessible depuis l'écran principal de 10,25 pouces qui fournit des données telles que le lecteur de force G, le temps au tour et les températures de l'huile et du liquide de refroidissement. C'est tout un spectacle, compte tenu de l'environnement croisé dans lequel vous êtes assis.

Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, bouton NGS (N Grin Shift)

En parlant de modularité, il existe plusieurs modes de motorisation et de châssis préétablis, mais vous pouvez également personnaliser votre propre mode et associer ces profils aux deux boutons N du volant, comme vous le feriez dans une BMW X3 M, par exemple. Personnellement, j'ai aimé le mode Sport avec un châssis légèrement détendu, car il offre la conduite confortable que l'on attend d'un multisegment, mais avec un peu de hargne supplémentaire lorsqu'il est temps d'enfoncer l'accélérateur. Je n'aime pas le bouton à mouvement alternatif utilisé pour passer d'un mode de conduite à l'autre, cependant ; un simple bouton à presser – comme on le trouve dans l'Elantra N – serait ma préférence. C'est moins délicat.

Il y a un vrai punch ici, dans cette livrée N. Le couple arrive bien bas dans la bande de régime, ce qui vous donne un bon coup de fouet dès le départ, encore plus si vous activez le système de contrôle du lancement via les pages de performance. Après cela, chaque rapport de la boîte de vitesses est passé avec détermination et rapidité, et avec une faible vibration de la chaîne cinématique. Il s'agit d'une véritable boîte à double embrayage agréable à manipuler à l'aide des palettes montées sur le volant, facilement accessibles, et c'est un autre pas en avant qui place le Kona N dans une classe supérieure aux autres multisegments sous-compactes sur le marché.

La tenue de route, quant à elle, laisse ces rivaux dans la poussière, car elle est bien équilibrée et bénéficie de l'ajout important d'un différentiel à glissement limité électronique. J'ai testé le Kona N sur des surfaces gorgées de pluie, notamment sur le circuit de Sonoma en Californie, et vous pouvez sentir ce différentiel électronique à glissement limité travailler. Presque aussitôt que la roue intérieure commence à patiner dans un virage, la puissance est déviée vers la roue extérieure pour vous aider à rester sur le circuit. Cela donne au Kona N une impression de ne pas pouvoir être arrêté dans des conditions difficiles et c'est ce que l'on aime de la part d'un multisegment performant.

Les freins ont également été élargis et le matériau des plaquettes a été amélioré afin que vous soyez bien couvert en matière de décélération.

Photo : Hyundai Hyundai Kona N 2022, sur la piste

En fait, vous êtes couvert pour à peu près tout quand il s'agit du Kona N. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'option manuelle ou AWD, mais en même temps, j'ai essayé l'Elantra N avec les deux transmissions et ce n'est pas une victoire aussi nette que je le croyais pour la manuelle. En d'autres termes, la boîte automatique à double embrayage est une excellente boîte et convient bien au Kona, et elle serait probablement la transmission de choix même si la manuelle était offerte.

Hyundai, étonnamment, a réussi à prendre un véhicule qui se vend déjà très bien et qui est adoré sous toutes les formes sous lesquelles il est disponible, et a réussi à garder tout cela intact – à l'exception de la traction intégrale – et à offrir un véritable modèle de performance. Il semble que ce modèle Kona ait du potentiel.

Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, trois quarts arrière

On aime

La tenue de route d'une hatchback performante

Le look

La puissance et le son du turbo



On aime moins

Pas de transmission manuelle

Pas d'option AWD



La concurrence principale

Mercedes-AMG GLA 35

Photo : D.Heyman Hyundai Kona N 2022, arrière