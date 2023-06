Hyundai N Vision 74 : une version de production bientôt ?

Feu du concept Hyundai N Vision 74 Photo : D.Boshouwers

• Hyundai annoncerait bientôt une version de production de son concept N Vision 74.

• C’est selon ce que rapporte la publication sud-coréenne Money Today.

• L’étude N Vision 74 avait été présentée à Los Angeles en novembre dernier.

Au dernier Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier, Hyundai dévoilait la version de production de sa Ioniq 6, une voiture spectaculaire qui a déjà récolté plusieurs prix. Pourtant, ce n’est pas elle qui a retenu l’attention de la presse.

Plutôt, un concept au design rétromoderne a volé la vedette. Le Hyundai N Vision 74 servait à souligner l’héritage du constructeur, ainsi qu’un certain design qui a inspiré la célèbre DeLorean d’une certaine trilogie cinématographique. Le style reprenait aussi des éléments du concept Pony de Hyundai. L’année, vous l’avez peut-être déjà deviné, c’était 1974.

L’étude était pourvue d’un groupe motopropulseur à hydrogène. Il ne sera pas dit qu’une version de production ira dans la même direction. Plusieurs points d’interrogation subsistent. Toutefois, l’information qui circule, c’est qu’on pourrait avoir droit à une version de production plus rapidement qu’on le pense. Le modèle ferait ses débuts le 27 mai 2023, lors d’un événement appelé « Pony Day ». Ce dernier aurait lieu dans le studio de design de Hyundai à Séoul, en Corée du Sud.

Profile du concept Hyundai N Vision 74 Photo : D.Boshouwers

C’est la publication sud-coréenne Money Today qui l’affirme, sans toutefois citer de sources. Hyundai n’a pas commenté l’information et n’a pas annoncé de projet de construction du concept N Vision 74. Toutefois, certains cadres supérieurs ont déjà exprimé leur soutien à un coupé de série inspiré de l’étude. Till Wartenberg, le vice-président de Hyundai chargé de la gestion de la marque N et du sport automobile, a déclaré en début d’année qu’il souhaitait personnellement que le véhicule soit produit, malgré les embûches que cela représente : « Si nous pouvions voir ce véhicule réellement sur le marché et que les gens l’achètent, je serais très heureux. »

Évidemment, il faut que les astres s’alignent pour que tout se réalise. Vouloir produire un nouveau modèle et décider de le faire tout en faisant de l’exercice un succès sont deux choses bien distinctes. La demande du marché, le prix et la faisabilité de la production sont autant de facteurs que les entreprises doivent prendre en compte avant de dire « oui » à un nouveau modèle.

Note amusante, la publication sud-coréenne affirme que le design de la version de production serait confié à Fabrizio Giugiaro, le fils de Giorgetto Giugiaro, celui qui avait conçu le concept Pony de 1974. Il faudra évidemment s’attendre à un modèle aux lignes plus épurées, mais il sera intéressant de voir ce qui sera conservé avec une éventuelle version de production.

On demeure dans la pure spéculation, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on sera fixé rapidement ; le 27 mai, c’est dans moins de trois semaines.