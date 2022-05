La Hyundai Sonata appelée à disparaître

La voiture, on le sait, se meurt. Les modèles restants sur le marché sont de plus en plus rares et si au début, on a vu des modèles moins populaires tomber au combat, ce sont maintenant les ténors d’hier qui tirent leur révérence.

Une des prochaines à disparaître serait la Hyundai Sonata. C’est du moins l’opinion du site Korean Car Blog. Ce dernier a pris connaissance d’une histoire rapportée par le journal sud-coréen Chosum Ilbo qui affirme qu’il n’y aura pas de modèle de neuvième génération pour la Sonata. Citant des sources bien au courant, le journal mentionne que c’est un secret de polichinelle à l’intérieur de l’entreprise que la Sonata va disparaître.

Le Korean Car Blog mentionne également qu’un haut responsable de Hyundai a confirmé qu’aucun développement n’avait lieu sur la prochaine génération. Même son de cloche du côté des fournisseurs.

Si le modèle avait été renouvelé, il aurait fait ses débuts autour de 2025. Si le tout se confirme, c’est une icône de la compagnie qu’on va voir disparaître, car la berline Sonata a fait ses débuts en 1985 (la Stellar chez nous).

Photo : D.Boshouwers Hyundai Sonata, profil

Évidemment, la raison qui explique le retrait du véhicule a trait à la popularité décroissante du modèle, car les gens préfèrent les VUS. Mais il y a aussi ce style très controversé qui ne fait pas l’unanimité, même auprès de la haute direction. Aussi, le virage électrique entrepris par la compagnie va donner naissance à de nouveaux produits qui vont adopter de nouveaux styles, de nouveaux formats, de nouveaux noms.

Une mise à niveau esthétique ne sera pas exclue pour donner un petit coup de pouce au modèle pour ses dernières années sur le marché.

Tout cela sera à confirmer, bien sûr. Nous allons suivre ce dossier de près.

Et n’excluons pas, un jour, le retour du nom Sonata sous une forme quelconque avec un produit électrique. Ce dernier a quand même connu du succès et a une bonne résonnance auprès du public.