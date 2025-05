Hyundai dévoile une motorisation hybride à deux moteurs

Lors de son évènement Next-Gen Hybrid System Tech Day, Hyundai a levé le voile sur son tout nouveau groupe motopropulseur hybride. Cette technologie de prochaine génération repose sur une transmission à deux moteurs, une première pour la marque, et vise à améliorer significativement l’économie de carburant tout en renforçant les performances globales des véhicules.

Deux moteurs électriques pour doubler l’efficacité

Le nouveau système combine deux moteurs électriques intégrés à la transmission. Le P1 s’occupe du démarrage du moteur thermique et de la génération d’énergie, tandis que le P2 assure la propulsion du véhicule ainsi que la récupération d’énergie au freinage. Cette architecture permet une amélioration de 45 % de l’économie de carburant et une hausse de 19 % de la puissance maximale par rapport aux moteurs à combustion de catégorie équivalente.

Un Palisade hybride de 329 chevaux pour ouvrir la marche

Le premier modèle à recevoir ce système est le Hyundai Palisade hybride qui est équipé d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres. Il développe 329 chevaux et un couple de 339 lb-pi, avec une consommation combinée de seulement 7,1 litres/100 km. Par rapport au même moteur, mais pour la version à essence uniquement, le couple grimpe de 9 %, tout en offrant une efficacité énergétique impressionnante de 14,1 km/litre.

Le système promet une amélioration de 45 % de l’efficacité énergétique et des performances accrues. | Photo : Hyundai

Une transmission intelligente au cœur du système

Grâce à la logique Active Shift Control, le moteur P1 permet d’optimiser les passages de rapports et de fluidifier les transitions entre les modes électrique et thermique. Promesse de Hyundai, ce système intelligent renforce également l’agrément de conduite et la réactivité du groupe motopropulseur.

Des technologies d’électrification avancées pour la gamme complète

Hyundai a également développé toute une suite de technologies embarquées pour maximiser le comportement dynamique et le confort :

• e-AWD (transmission intégrale électrique)

• e-VMC 2.0 (contrôle de mouvement du véhicule)

• e-Handling 2.0

• e-EHA 2.0 (aide à l’évitement électrifié)

• e-Ride 2.0 (optimisation du confort de roulement)

V2L et Stay Mode : des fonctionnalités pour le quotidien

Le système intègre également des fonctions pratiques comme le Stay Mode, qui permet au véhicule de maintenir la climatisation et les systèmes multimédias activés pendant une heure à l’arrêt, uniquement grâce à la batterie. La fonction V2L (Vehicle-to-Load) autorise quant à elle jusqu’à 3,6 kW d’alimentation pour des appareils externes, même lorsque le moteur est coupé.

Des technologies bientôt déployées chez Kia et Genesis

Hyundai prévoit de déployer ce nouveau système hybride dans plusieurs futurs modèles Hyundai et Kia, couvrant les segments compact, intermédiaire, pleine grandeur et luxe. Le nombre de groupes motopropulseurs hybrides du conglomérat passera ainsi de trois à cinq, avec la production du Palisade hybride déjà en cours. Une version à propulsion du 4-cylindres hybride de 2,5 litres est prévue pour 2026, qui sera utilisée dans des modèles Hyundai et éventuellement dnas des modèles Genesis.

| Photo : Hyundai