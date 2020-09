En attendant le retour à la normale, qui n’est pas pour demain matin, c’est de façon virtuelle qu’on va nous présenter la majorité des nouveaux véhicules à travers l’industrie. Le dernier en lice est la nouvelle génération du VUS Tucson chez Hyundai, dévoilée en grande pompe lors d’une présentation YouTube survenue lundi soir.

Le Tucson a été lancé en 2004. La mouture 2022, qui va nous arriver au cours du premier trimestre de l’an prochain, est la quatrième de la famille. La popularité du modèle à travers la planète est incontestable alors que déjà plus de 7 millions de modèles ont trouvé preneurs. Pour la génération actuelle, les ventes se chiffrent à 2,9 millions d’unités.

La nouvelle cuvée se veut mondiale, si bien que son style sera le même partout. Cependant, des variantes à empattements et long et court seront proposées selon les marchés, question de servir une clientèle bien ciblée. Vous l’aurez deviné, nous aurons droit ici à la première, celle qui offre plus d’espace.

Pour ce qui est de la conception du modèle, plusieurs éléments sautent aux yeux.

Photo : Hyundai Hyundai Tucson 2022, avant

Le design

En matière de design, Hyundai n’a pas peur d’oser et vient de le prouver une fois de plus avec ce Tucson. Dans un premier temps, la firme en remet avec son approche anti-poupée russe qui veut que chaque modèle soit bien distinct à l’intérieur de la gamme. Cependant, tous sont porteurs d’une signature Hyundai facilement reconnaissable. Un beau tour de force.

Avec ce Tucson, on ajoute un élément nouveau, soit l’intégration des phares à la grille. En fait, ces derniers ont l’impression de disparaître lorsqu’ils sont éteints. Allumés, ils dominent la scène. Original.

À l’arrière, les feux sont aussi très réussis, en plus d’être reliés par une bande au bas de la lunette. Parlant de cette dernière, elle voit son essuie-glace être dissimulé sous le rebord de la carrosserie, tout en hauteur. Un autre élément stylistique réussi sans compter fort pratique pour notre climat.

De profil, on remarque de nombreux angles et traits de caractère, un effet accentué par la présence de roues de 19 pouces. Bref, le Tucson ne passera pas inaperçu.

Photo : Hyundai Hyundai Tucson 2022, profil

À bord

À l’intérieur, si vous aimez les présentations futuristes, vous allez être servis. C’est une incursion dans les véhicules de l’avenir qu’on nous propose avec une domination d’écrans, deux en fait, de 10,25 pouces chacun ; un pour le bloc d’instruments, l’autre pour le système multimédia. Les touches tactiles ont aussi la cote, comme on peut le voir sur les photos.

L’innovation, c’est l’intégration de buses d’aération à travers le design, de façon quasi imperceptible. Hyundai compare l’approche à ce qu’on retrouve en aviation. On a hâte de voir ça à l’œuvre.

Du reste, tout sera possible en matière de connectivité, qu’on parle du branchement simultané de deux téléphones mobiles à une fonction permettant, à distance, de lancer la climatisation à la maison lorsque les appareils sont reliés. La liste de caractéristiques de sécurité sera aussi riche, selon la version choisie. On verra de quelle façon le tout se présentera, mais connaissant Hyundai, ça devrait être généreux dès le départ.

Photo : Hyundai Hyundai Tucson 2022, intérieur

Les mécaniques

Enfin, sous le capot, nous aurons droit à deux des 12 motorisations qui seront proposées à travers le monde. Notre marché profitera d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres à injection directe ou d’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre aussi à injection directe. Dans ce dernier cas, des options hybrides et hybrides enfichables seront au menu. On n’a pas encore de chiffres concernant l’autonomie électrique, mais ce sera à surveiller. La popularité des Toyota RAV4 Prime et Ford Escape PHEV dans le segment va certes forcer la main du constructeur coréen.

Du reste, la traction intégrale HTRAC de Hyundai profite de nouvelles fonctions qui lui permettront aussi de fonctionner avec un plus grand nombre de modes de conduite (boue, sable et neige sont ajoutés) et une nouvelle technologie nommée E-Handling promet d’améliorer la réponse de la direction et la tenue de route en virage.

Bien sûr, on parle ici d’éléments qu’il nous faudra mettre à l’essai avant de nous prononcer, mais ce qu’on nous avance sur papier est prometteur.

Photo : Hyundai Hyundai Tucson 2022, trois quarts arrière

Aussi, il faudra voir si certaines caractéristiques seront exclues de notre marché. Hyundai Canada a eu beau nous fournir les informations nécessaires à propos du nouveau Tucson, tout n’est pas encore arrêté quant à la configuration finale que prendra le produit chez nous. Cela dit, on croit bien que tout ce que nous avons cité sera de la partie dès les débuts du modèle au printemps prochain.

Hyundai a aussi mentionné que des variantes N Line se pointeraient éventuellement, si bien que ce Tucson en aura pour quelques années à se déployer.