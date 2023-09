Hyundai doit procéder au rappel d’environ 38 000 Hyundai Elantra hybrides des années 2021 à 2023 pour régler un problème potentiel qui peut provoquer une accélération involontaire du véhicule après que le conducteur ait relâché la pédale de frein.

Au Canada, 6014 véhicules sont visés par la campagne.

C’est un problème au niveau du logiciel de l’unité de commande du moteur qui est en cause. Ce dernier peut détecter un défaut de synchronisation entre la transmission et le moteur d’entraînement pendant la conduite, déclenchant une condition de « sécurité intégrée » qui entraîne temporairement une accélération lente et involontaire après le relâchement de la pédale de frein.

Transports Canada le précise bien sur son site : « Ce problème ne peut se produire que dans certaines conditions après que le véhicule soit passé en mode “sécurité intégrée » ».

Hyundai Elantra Hybride 2021, arrière Photo : Hyundai

Évidemment, un véhicule qui accélère de façon involontaire peut augmenter le risque d’accident, surtout si le conducteur panique et n’a pas la bonne réaction.

Hyundai a déclaré que les propriétaires pouvaient continuer à utiliser leur véhicule, car le problème n’a pas d’incidence sur l’efficacité du système de freinage et ne rend pas l’Elantra moins sécuritaire en situation de conduite quotidienne. De plus, les modèles sont dotés d’une fonction qui donne préséance aux freins si l’accélérateur est aussi enfoncé en même temps. C’est comme si le véhicule reconnaissait que vous préférez arrêter plutôt que d’accélérer.

Hyundai va aviser les propriétaires par la poste d’ici la mi-octobre pour leur demander de se rendre chez leur concessionnaire avec leur véhicule. Là, les techniciens vont effectuer une mise à jour du logiciel de l’unité de commande du moteur.

Tous les frais seront bien sûr couverts par Hyundai.