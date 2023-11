Stellantis a annoncé le rappel de quelque 45 000 Jeep Wrangler 4xe, la version hybride rechargeable du modèle, en raison d’un risque d’incendie. Aux États-Unis, un peu plus de 32 000 exemplaires sont visés alors qu’au Canada, on parle de 3856 unités. Un peu plus de 9000 sont également touchées à travers le monde.

La décision d’y aller avec un rappel fait suite à une enquête interne menée après un examen de routine concernant les rapports provenant d’expérience client. Cette dernière a permis de découvrir huit cas d’incendie de véhicule. Dans tous les cas, les Wrangler étaient garés. Six d’entre eux étaient branchés pour être rechargés. Heureusement, on ne rapporte pas de blessures ou d’accidents liés au problème.

Les modèles touchés appartiennent aux années 2021 à 2024. Aucun autre Wrangler ou autre modèle 4xe de la gamme Jeep n’est concerné par la campagne.

Jeep Wrangler 4xe 2024, porte pour la recharge Photo : Jeep

Le site CarBuzz, qui rapporte la nouvelle, explique que Jeep n’a pas révélé la source du risque d’incendie. Toutefois, une mise à jour logiciel a été proposée comme solution. Si un code d’erreur est détecté, on procédera alors au remplacement du bloc-batterie.

Stellantis explique que les véhicules peuvent toujours être conduits. Seulement, elle demande aux propriétaires de ne pas recharger leurs VUS pour le moment, tant et aussi longtemps que le problème ne sera pas complètement réglé. La compagnie conseille aussi de ne pas les garer près des structures ou d’autres véhicules.

Selon le constructeur, seulement 1 % des unités rappelées pourraient représenter un problème. Les propriétaires seront informés du moment à partir duquel ils pourront se rendre chez le concessionnaire pour que le problème soit corrigé.