Parmi toutes les annonces effectuées par Hyundai cette semaine – par exemple, le dévoilement du Tucson 2022, et l’annonce de nouveaux modèles N et N Line - on a retrouvé une que les amateurs de camionnettes attendaient depuis longtemps. Le Santa Cruz, cette camionnette très attendue qu’on nous a présentée une première fois sous forme de concept en 2015, fera ses débuts l’an prochain.

En fait, on a compris qu’elle faisait partie de la quantité de modèles, nouveaux et actuels (renouvelés), que la firme va nous présenter au cours des prochains mois. Concrètement, son arrivée a été confirmée pour l’an prochain.

Le Santa Cruz 2022 sera construit à l’usine Hyundai de Montgomery, en Alabama, là où l’Elantra, la Sonata et le Santa Fe sont assemblés. Le Santa Cruz devrait partager ses assises avec le Tucson 2022 qui vient tout juste d’être présenté.

Cette annonce confirme que la camionnette va profiter d’une structure monocoque, un peu comme le fait la proposition Ridgeline de Honda, basée sur le VUS Pilot. Ford a aussi promis de lancer une camionnette encore plus compacte basée sur une voiture.

Photo : Hyundai Prototype Hyundai Santa Cruz, trois quarts arrière

Au dévoilement du concept, on se rappellera que Hyundai avait déclaré que le Santa Cruz n’était pas une solution de rechange aux camionnettes traditionnelles, car ses priorités n’étaient pas les capacités de remorquage, de charge utile ou de garde au sol. Hyundai avait déclaré qu’elle voulait séduire les acheteurs de VUS qui souhaitent le caractère utile du pick-up, sans avoir à opter pour ce type de véhicule.

La firme coréenne désigne même son futur produit comme un VUS.

La compagnie va dépenser 410 millions de dollars pour moderniser son usine de l’Alabama afin de pouvoir assembler le Santa Cruz. Quelque 200 emplois directs seront créés lors du processus. L’effet d’entraînement sur les fournisseurs et les entreprises de logistique devrait permettre d’ajouter 1000 emplois supplémentaires dans la région.

Mécaniquement, on peut s’attendre à ce que les organes du Tucson soient à son service. Ce qui pourrait vraiment être intéressant, c’est de voir les approches hybrides et hybrides rechargeables faire aussi le saut avec ce modèle. Disons que ça permettrait à ce dernier d’être encore plus unique.

Nous allons suivre ce dossier de près. Ce modèle pourrait très bien faire un tabac.

Photo : Hyundai Prototype Hyundai Santa Cruz, profil