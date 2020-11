Hyundai dévoile son Tucson 2022

Hyundai a dévoilé aujourd’hui son VUS Tucson 2022 de nouvelle génération. Les détails qui nous parviennent pour l’instant concernent la dotation américaine, mais ça ne devrait pas trop différer pour ce qui est du Canada.

Par exemple, comme les Américains, nous devrions n’avoir droit qu’à la version à empattement long du modèle qui est aussi commercialisé ailleurs sur la planète.

Le Tucson va se présenter plus long qu’auparavant alors que son nouvel empattement de 108,3 pouces représente un gain de 3,4 pouces par rapport à la version remplacée. Il est également plus large et plus haut d’environ un demi-pouce. Sans le toit ouvrant panoramique en option, Hyundai affirme que l’espace pour les occupants augmente de 170 litres, pour atteindre 3058 litres. De son côté, le volume de chargement atteint désormais 2265 litres avec les sièges arrière rabattus. C’est environ 227 litres de plus qu’avec le modèle 2021.

Ces gains vont faire en sorte que le Tucson ne souffrira plus de la comparaison avec les ténors du segment, soit les Toyota RAV4, Honda CR-V et Nissan Rogue, notamment.

En matière de style, on remarque des ailes bombées, des passages de roues proéminents, ainsi que de courts porte-à-faux. L’apparence est plus musclée qu’auparavant, mais l’approche à l’avant promet de faire jaser. C’est plus standard à l’arrière où les stylistes ont intégré le logo Hyundai dans la vitre et ont dissimulé l’essuie-glace sous le becquet.

À l’intérieur, on découvre un sélecteur de rapports à bouton-poussoir et un volant à quatre branches, des approches observées avec d’autres modèles de la marque. Cependant, le Tucson hérite d’un nouveau tableau de bord doté d’une ligne horizontale qui s’étend jusqu’aux portières. L’effet visuel est réussi. Un écran de 10,3 pouces pour le système multimédia, ainsi qu’un écran flottant en lieu et place du bloc d’instruments, détonne. L’approche est moderne, mais va exiger une certaine période d’adaptation.

Des garnitures argentées, un système de recharge sans fil pour cellulaires, ainsi qu’un éclairage d’ambiance offrant 64 couleurs et 10 niveaux de luminosité sont aussi des éléments remarquables sur la version présentée. La navigation avec la fonctionnalité d’écran partagé et une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs seront aussi livrables. L’écran tactile de 8,8 pouces, de série, offrira le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d’un nouveau système de reconnaissance vocale aux capacités élargies qui comprendront la commande du hayon arrière, du volant chauffant et de ses sièges chauffants et ventilés.

La traction est de série et le rouage intégral sera livrable (et bien sûr de série sur plusieurs versions, on le devine). Les modèles à essence seront équipés du même moteur que la Sonata, soit un 4-cylindres de 2,5 litres développant 187 chevaux et un couple de 178 livres-pieds.

Les nouveaux modèles hybrides et hybrides rechargeables seront pourvus d’un 4-cylindres de 1,6 litre, d’une transmission automatique à 6 vitesses et de la traction intégrale de série. Avec la variante hybride, qui possède un moteur électrique de 59 chevaux et un bloc-batterie de 1,49 kWh, la puissance totale du système est estimée à 226 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Selon Hyundai, le groupe motopropulseur hybride est 30 % plus économe en carburant que le moteur à essence standard et offre une autonomie de plus de 800 kilomètres.

Lorsque la version hybride enfichable sera commercialisée l’été prochain, elle sera équipée d’un bloc de batteries de 13,8 kWh pour une autonomie entièrement électrique estimée à environ 45 kilomètres. Avec sa capacité de charge de 7,2 kW, Hyundai affirme qu’il faudra moins de deux heures pour faire le plein d’énergie en utilisant une borne de niveau 2.

Par contre, la taille de la batterie va handicaper le Tucson en ce qui a trait aux rabais gouvernementaux. Rappelons que pour avoir droit aux subventions maximales, la taille de la pile doit être d’au moins 15 kWh.

Une version N Line du Tucson est aussi en préparation et sera lancée à la fin de l’année prochaine. Hyundai affirme qu’elle aura un extérieur et un intérieur encore plus agressifs.

Du reste, il faudra voir ce qu’on va nous réserver avec les versions et surtout, la dotation canadienne du modèle. Chose certaine, en offrant plus de volume pour les occupants et le matériel, le nouveau Tucson va ratisser plus large et avoir plus de chances de s’imposer dans son segment.

Les versions régulières et hybrides sont attendues au printemps prochain alors que la livrée hybride rechargeable devrait se pointer à l’été.