Hyundai Santa Fe 2021 : nouveau style et hybridité au menu

Le Hyundai Santa Fe 2021 est présenté.

Pour la nouvelle année, le Hyundai Santa Fe profite d’une révision majeure, et ce, malgré l’arrivée récente de la génération actuelle sur le marché, soit à peine deux ans.

Le populaire VUS de la marque profite d’un nouveau style avant, mais également de nouveaux groupes motopropulseurs (essence et hybrides). Une nouvelle variante haut de gamme figure également au menu et évidemment, parce qu’on est chez Hyundai, la liste d’équipement, que ce soit en matière de commodité ou de sécurité, est complète.

Et c’est sans compter sur le fait que plus tard au cours de la prochaine année, une variante hybride enfichable va venir s’ajouter à l’offre.

L’extérieur

Pour ce qui est de la signature avant, Hyundai respecte la philosophie qu’elle s’était donnée il y a quelques années, c’est-à-dire d’offrir une signature reconnaissable, mais différente d’un modèle à l’autre au sein de sa gamme. On vous laisse en être le juge et le jury, mais à première vue, certains éléments semblent avoir été bien pensés. D’autres…

Plus important, le Santa Fe 2021 repose sur une nouvelle plateforme qui fait en sorte que de l’espace pour les jambes à l’arrière a été ajouté, le tout en permettant à la configuration hybride d’y être intégrée sans compromettre le volume, justement.

À l’intérieur

Le Santa Fe voit sa présentation s’inspirer du plus gros Palisade, ce qui lui donne une apparence plus haut de gamme. Des matériaux plus doux au toucher, un cuir Nappa, un éclairage d’ambiance, autant d’éléments qui ajoutent à cette sensation de grand luxe.

Quant à la nouvelle version proposée, il s’agit de la livrée Calligraphy qui propose l’équipement de la version Limited et le moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres de ce modèle. La variante est livrée avec des roues de 20 pouces, un système de freinage en descente pour la traction intégrale, des sièges à la finition matelassée, une calandre et des garnitures intérieures plus haut de gamme, une garniture de toit en écosuède, ainsi que plus de choix en matière d’éclairage ambiant.

Pour ce qui est des aides à la conduite, nous éviterons une description ennuyeuse ici, mais tout y est. L’assistance au stationnement intelligent à distance de Hyundai, qui nous permet de faire entrer ou sortir le véhicule d’une place de stationnement, est également de la partie. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont bien sûr incluses, mais en prime, sur les modèles équipés de la navigation, la connectivité peut se faire sans fil.

Mécaniquement

Le Santa Fe sera livré à la base avec un moteur 4-cylindres de 2,5 litres (atmosphérique) offrant 191 chevaux et 182 livres-pieds de couple, un bloc marié à une transmission automatique à huit vitesses. Cette mécanique remplace l’unité de 2,4 litres offerte jusqu’à cette année. Une fonction de départ/arrêt est aussi de série pour l’économie de carburant aux intersections, surtout.

Parlant de consommation, Hyundai estime celle des modèles à traction à 9 litres aux 100 kilomètres, au combiné. On parle d’une amélioration de 4 % par rapport au Santa Fe de l’année dernière (moteur de 2,4 litres).

Quant à l’autre mécanique proposée, il s’agit d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres qui est bon pour 277 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Dans son cas, on parle d’une réduction de 9,1 % de la consommation par rapport au 4-cylindres turbo de 2 litres qui est remplacé. Une boîte automatique à huit vitesses à double embrayage lui est jumelée et l’acheteur a le choix entre une configuration à traction ou le rouage intégral.

Évidemment, la championne de l’économie sera la variante hybride. Son 4-cylindres turbo de 1,6 litre, combiné à son moteur électrique, va offrir mieux, mais il faudra attendre avant de pouvoir discuter des chiffres officiels. Ce que l’on sait, c’est que la boîte de vitesses sera une automatique à six rapports et que la puissance déployée aux quatre roues sera de 225 chevaux et 195 livres-pieds de couple.

Le Hyundai Santa Fe 2021 devrait se pointer chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année. Les prix seront annoncés peu avant les débuts du modèle. Quant à la variante hybride, elle devrait suivre au cours du premier trimestre de l’année prochaine.